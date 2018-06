Filial mexicana de Coca Cola adquirió Montevideo Refrescos por US$ 250 millones

La filial del Fomento Económico Mexicano Coca-Cola FEMSA anunció a través de un comunicado que adquirió la empresa uruguaya Montevideo Refrescos (Monresa) de la compañía Coca-Cola.



La operación se realizó por un total de US$ 250.7 millones y, según el comunicado, la integración de esta franquicia incrementa la presencia de Coca-Cola FEMSA a 11 países a nivel global.

Además de ser la mayor operación de fusión y adquisición en lo que va del año, es una de las más grandes de la historia, detrás de la adquisición de la forestal Weyerhaeuser por parte de la brasileña BTG Pactual por US$ 402,5 millones el año pasado y la adquisición del hotel Conrad por parte del grupo chileno Enjoy (pagó US$ 139,52 millones en 2012 por el 45% y US$ 189 millones en 2017 por el 55% restante al estadounidense Caesars Entertainment).

“Como parte de nuestro marco estratégico de negocio y consolidación en el liderazgo del mercado global de bebidas, con la integración de Monresa refrendamos nuestro compromiso de generación de valor económico y social para nuestros accionistas y grupos de interés”, indicó John Santa Maria, director general de Coca-Cola FEMSA, a través del documento.

La compañía Coca-cola llegó a Uruguay en 1943 y luego de 50 años en el país se creó la Planta Carrasco, conocida actualmente como Montevideo Refrescos.



En el año 2005, The Coca-Cola Company adquirió la totalidad de acciones de Montevideo Refrescos, que dejó de ser una sociedad anónima para llamarse Montevideo Refrescos SRL, según consta en la web de la empresa.



Actualmente atiende a un mercado de 3.4 millones de consumidores a través de 26 mil puntos de venta.

Por su parte, la filial mexicana es el embotellador público más grande de productos Coca-Cola en el mundo, en términos de volumen de ventas, con presencia en América Latina y Asia, informaron.