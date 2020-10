Colocan fideicomiso forestal por casi US$ 80 millones, es la tercera emisión en el año

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La firma Cambium Forestal Uruguay S.A. emitió ayer certificados de participación del Fideicomiso Financiero Forestal Boschetto por US$ 79,6 millones. Es la tercera emisión del año tras el fideicomiso Bosques de las Serranías (US$ 67 millones a fin de mayo) y el fideicomiso de OSE (US$ 33 millones a fines de septiembre).

La demanda alcanzó a US$ 118,8 millones, informó la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) donde se llevó a cabo la emisión.



Los certificados de participación tuvieron un tramo para pequeños ahorristas con un máximo del 5% de la emisión (US$ 3.980.000) que tuvo propuestas por apenas US$ 55.000. Así que los US$ 118,74 millones restantes de demanda vinieron por el tramo general en el que participan inversores institucionales. De la emisión, la firma Cambium Forestal compró US$ 159.200.

El fideicomiso es a 26 años de plazo, con posibilidad de extenderse por cinco años más y la tasa de retorno estimada para el inversor es de 8,61%. Cuenta con una calificación de riesgo de BBB.uy, según la firma CARE.



“Con los fondos recibidos por el fideicomiso, el operador(Cambium Forestal) ejecutará el proyecto bajo el contrato de administración forestal, que consiste en la creación de un patrimonio forestal en los departamentos de Tacuarembó, Durazno, Cerro Largo y Treinta y Tres de aproximadamente 15.900 hectáreas, que involucra US$ 79,6 millones de inversión”, dijo Bevsa a través del comunicado.