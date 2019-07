Colombia crea línea de “crédito verde”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El banco de desarrollo empresarial colombiano Bancóldex y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo abrieron una línea de crédito por 100.000 millones de pesos (unos US$ 31,5 millones) para impulsar proyectos de inversión en desarrollo sostenible y eficiencia energética.

Los préstamos pueden ser utilizados por empresarios para financiar la optimización del consumo de energía eléctrica o térmica y para la implementación de proyectos de uso eficiente de la energía, informó el Banco de Comercio Exterior de Colombia (Bancóldex) en un comunicado. También se podrán apalancar sistemas de refrigeración, acondicionamiento de aire, generación de vapor, sistemas de medición y control energéticos, optimización de procesos de combustión, recuperación de calor residual, cogeneración de energía y vehículos híbridos o eléctricos.



El crédito también se destinará a proyectos de generación de energía eléctrica o térmica a partir de fuentes renovables (como biomasa, energía solar y eólica).



“La eficiencia energética es condición necesaria para mejorar la productividad y competitividad del país, por ello desde Bancóldex trabajamos con el compromiso de crear mecanismos financieros para que los empresarios puedan incrementar su productividad y mitigar el impacto ambiental de su actividad económica”, dijo el titular del banco, Javier Díaz.



El ejecutivo añadió que con los recursos a disposición "serán financiables las inversiones de proyectos de disminución del uso de recursos no renovables, reducción o aprovechamiento de residuos líquidos, sólidos o emisiones atmosféricas, el mejoramiento de la calidad atmosférica", entre otros.



Díaz explicó que de los US$ 31,5 millones disponibles, 30.000 millones de pesos (US$ 9,4 millones) serán destinados para créditos a largo plazo, con lo que los empresarios tendrán desde cinco hasta siete años para su pago y un período de gracia a capital de hasta un año.



Los restantes 70.000 millones de pesos (US$ 22 millones) son para créditos a mediano plazo con los que los empresarios tendrán hasta cinco años y un período de gracia de hasta un año para el pago. [EFE]