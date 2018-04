Colombia descarta auxilio económico a cafeteros para enfrentar crisis de precios

Colombia descartó el miércoles la entrega de subsidios a los productores de café para que enfrenten la difícil situación económica originada por la caída de los precios del grano, debido a sus limitaciones presupuestarias, informó el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros.



Los cultivadores de café de Colombia, el primer productor mundial de arábigo lavado, sostienen que los precios que les pagan actualmente no cubren los costos de producción, por lo que propusieron al gobierno que diseñe un mecanismo de ayuda con subsidios, como se implementó en el pasado.



"Nosotros le planteamos al gobierno la posibilidad de un apoyo directo al precio, de un PIC (Programa de Incentivos al Cafetero). Y la verdad el gobierno nos manifiesta que no hay espacio fiscal para eso", dijo Roberto Vélez a periodistas tras una reunión con el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.



"Tenemos una situación muy complicada y el gobierno nos manifestó la voluntad de mirar cómo nos puede apoyar", afirmó el gerente de la federación, quien reveló que los cafeteros no están en posición de asumir líneas de crédito porque no tienen con qué pagar.



Vélez dijo que una de las alternativas que se propuso al gobierno fue mover recursos de un fondo especial del sector para incentivar la renovación de cafetales y el suministro de fertilizantes.



De acuerdo con la federación, los bajos pagos que reciben los productores de café en Colombia se deben en gran parte a la caída de los precios internacionales y a la apreciación del peso frente al dólar.



Cárdenas dijo que es urgente convocar a una reunión a los principales productores mundiales de café para que se analice la oferta y demanda, además de mecanismos que eviten una mayor caída de los precios internacionales.



El gobierno de Colombia invirtió en 2013 y 2014 alrededor de US$ 358 millones anuales en subsidios a los caficultores debido a que, por el desplome de los precios, los pagos que recibían no alcanzaba a cubrir los costos de producción.