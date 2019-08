Comerciantes de frontera sienten el “efecto Argentina” y reclaman medidas para equiparar precios

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La diferencia cambiaria con Argentina y la consecuente fuga de consumidores uruguayos del litoral hacia el país vecino es un problema persistente, pero que se intensificó con los últimos sucesos al otro lado del Plata. Así es que comerciantes de Salto y Paysandú reclaman medidas para paliar la situación, retener el consumo y evitar nuevos recortes de personal y cierres de empresas.

Desde el viernes 9 de agosto (último día hábil previo a las elecciones PASO en Argentina) hasta ayer, el dólar registró una suba de 21% en Argentina y de 3,57% en Uruguay, es decir que se amplió la brecha cambiaria entre los dos países.



Los comerciantes de frontera consultados por El País explicaron que esto tuvo impactos en la disparidad de precios del combustible y de artículos de alimentación e higiene.



El litro de nafta Super cuesta $ 41,76 en las estaciones ubicadas en un radio máximo de 20 kilómetros de los pasos de frontera con Argentina -desde el año pasado rige una reducción del Imesi de 24%-, mientras que en el vecino país cuesta el equivalente a 31 pesos uruguayos. El litro de nafta Premium vale $ 43,33 y 34,5 pesos locales en Argentina, y el gasoil -no gravado por Imesi- $ 40,4 y 29 pesos, respectivamente.



Además, en alimentos hay diferencias de hasta 50% en el precio de venta al público.



Ante esto, empresarios del rubro alimentación y estacioneros de Salto aguardan una intervención de las autoridades nacionales. Plantean, por ejemplo, la aplicación de un decreto vigente (ya puesto en práctica en su momento) para controlar el contrabando minorista, a través de la llamada política de “cero kilo” en la frontera.

El presidente del Centro Comercial e Industrial de Salto, Atilio Minervini, dijo a El País que en muchos sectores la situación es angustiante y que hay empresas que sin un cambio en las políticas tributarias por parte del Estado “se les va la vida” en dos o tres meses.



Por su parte, el presidente del Centro Comercial e Industrial de Paysandú, Jorge Ledesma, expresó a El País que la actividad en el departamento “está muy deprimida, excepto en algunos rubros puntuales que abarcan a un pequeño número de empresas”. Este panorama “se acentúa ante cada noticia que viene de Argentina”, comentó y explicó que el equilibrio de precios que hubo por el descuento del Imesi en las naftas, hoy es “cosa del pasado”.



“Es necesario corregir nuevamente con algún descuento mayor para equiparar las naftas con Argentina. Porque se trata de un llamador muy importante (esa diferencia de precios) para los consumidores uruguayos de los departamentos de frontera”, dijo Ledesma.



Agregó que “se notó” de inmediato “el traslado de personas hacia Argentina para compras de todo tipo” tras la escalada del dólar luego de las elecciones.



Al igual que su par de Salto, el presidente de la gremial de Paysandú pidió que se tomen medidas “para corregir nuevamente el desequilibrio” en los precios de los combustibles y plantear “algún descuento mayor sobre el Imesi”.



En esa línea, Minervini reclamó a la clase política respuestas e indicó que si bien comprende que estamos en tiempos electorales donde no se avanza en muchas cosas, “es tiempo que dejen de hablar de lo que van a hacer si ganan o cuando cambie el gobierno” porque “nadie se está ocupando de la realidad”.



El empresario salteño agregó que para la toma de decisiones de muchas empresas los meses que vienen hacen la diferencia. “Quien no paga DGI o BPS en dos o tres meses se le caen los certificados, se complica y pueden dejar de existir o no. Nos hablan (los candidatos) de política a largo plazo y hay cosas que son para hoy, no para el año que viene”, criticó.

Según supo El País, en la pasada semana representantes de las cámaras empresariales ya plantearon ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la preocupación por la situación generada por los efectos de la diferencia cambiaria con Argentina, pero aún no ha habido respuestas. Pretenden para los departamentos fronterizos mayores descuentos en las naftas y la quita de impuestos a artículos de la canasta familiar.



Este último planteo responde a que ya existía una diferencia de precios considerable en muchos artículos alimenticios con el país vecino, pero ahora se sumó la quita del IVA a los productos de la canasta básica que anunció el presidente Mauricio Macri.

Menor impacto.

El presidente de la Asociación Comercial e Industrial de Río Negro, Rony Bevegni, dijo a El País que este departamento “no escapa a la realidad nacional de estancamiento económico” y que reina “la incertidumbre” sobre los meses venideros para el sector empresarial.



Sin embargo, aclaró que los impactos del salto cambiario en Argentina son menores en Fray Bentos, porque la ciudad más cercana al otro lado del Río Uruguay está a 40 kilómetros, bastante más que en los casos de Salto y Paysandú. Bevegni explicó que “si bien hay diferencias en el precio de los combustibles y comestibles, funciona la rebaja del Imesi y sirve para cortar el incentivo para que los uruguayos vayan a comprar a Gualeguaychú”.