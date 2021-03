El comercio electrónico en América Latina creció un 50% en 2020

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La pandemia del COVID-19 ha hecho que tres de cada cuatro hogares en Latinoamérica compren en línea, con lo que el comercio electrónico creció un 50% en el año 2020, según cifras difundidas este miércoles por Ecomsur, una compañía de marketing digital que opera en México, Chile, Perú y Colombia, y a través de socios también en Brasil y Argentina.

En Uruguay la situación no es diferente, dado que el impacto del COVID-19 también provocó un aumento en las compras realizadas a través de internet.



Según una encuesta realizada por la Cámara de la Economía Digital del Uruguay (CEDU), de toda la población del país que usa internet, el 53% lo utiliza con el fin de comprar productos y servicios, 23% lo usa para el transporte y otro 23% para realizar pedidos, según los datos relevados al mes de julio.



Al analizar los datos de la encuesta en función de la edad de la población que más utiliza internet, se constató que las personas de entre 18 a 29 años son las que más usan internet para comprar productos/servicios (76%), seguido de quienes tienen entre 30 a 39 años (70%), mientras que la población de entre 40 a 59 años lo usa con ese fin en un 57% y las personas de 60 o más lo hacen en un 18%.

En relación a la cantidad de veces que las personas compraron por internet, el 23% dijo haber comprado “algunas veces”, el 15% señaló haber comprado “hasta una vez en el último año”, mientras que el 12% afirmó haberlo hecho “más de una vez por mes”. En tanto, el 3% dijo haber comprado solo “una vez por mes” y el 45% dijo que “no compró nunca”.



Entre quienes compraron por internet, el 21% señaló que lo hizo porque es “más práctico, rápido y cómodo”, mientras que el 15% dijo que lo hizo por “mejores precios”, entre otras razones.



Entre quienes respondieron no haber comprado nunca por internet, el 18% dijo que se debe a que “no sabe cómo, no está acostumbrado”, mientras que el 14% dijo que no lo hace porque “no tiene confianza, conoce malas experiencias”.

Según explicó Jorge Fernández-Gallardo, CEO de Latinoamérica Norte de Ecomsur, es “muy natural” el aumento que se dio en el comercio electrónico “por el gran impacto que tuvo la pandemia en el comercio en general, con un impulso gigante al e-commerce como alternativa para seguir creciendo”, explicó



Ello obligó a las empresas a adaptarse en cuatro sectores claves, según Fernández-Gallardo: planificación, integración de la compañía en una misma estrategia, tecnología y marketing digital. (Con información de EFE)