El comercio internacional como una "serie de Netflix"

La coyuntura actual en materia de comercio internacional provoca incertidumbre, expectativas y también temores. Hay expertos que denominan este período como una nueva "Guerra Fría", teñida sobre todo por las tensas relaciones comerciales entre Estados Unidos y China.

Para el exembajador de Chile en Uruguay, Andrés Rebolledo, la mejor manera de entender la nueva realidad es pensar en términos de una serie de Netflix, en donde actores como Donald Trump y Xi Jinping son los protagonistas de los últimos capítulos de una serie que ya ha producido miles de temporadas a lo largo de la historia, que tiene más capítulos por delante y que tiene una audiencia que básicamente alcanza a todo el mundo.

A lo largo de esta hipotética serie de televisión aparecen en paralelo múltiples "actores de reparto" que ocasionalmente logran destacarse en algunos capítulos. Esos actores secundarios son básicamente la Unión Europea y los mercados emergentes como algunos países asiáticos y los de América del Sur —entre ellos Uruguay—, que pelean por encontrar su lugar en esta serie de "Guerra Fría" del comercio internacional.

"En esta serie de Netflix, China vuelve al protagonismo en el contexto de la economía mundial", señaló Rebolledo en una conferencia organizada por la Universidad Católica denominada "Estrategias de inserción internacional en un nuevo contexto global", en la que también participó el economista Marcel Vaillant.

Según Rebolledo, el argumento principal de la serie es la pelea entre Estados Unidos y China por ver quién logra ser la principal economía del mundo. Sin embargo, manifestó que hay otro motivo que subyace a las decisiones "de tipo mercantilista tradicional" de la administración Trump y es "tratar de contrarrestar su déficit comercial con el mundo, con China evidentemente, pero también con el resto del mundo".

Para el exembajador, este escenario "representa una ventaja" para los mercados emergentes y los países pequeños, siempre y cuando se tengan acuerdos comerciales con las principales economías. "No solo porque permiten participar e influir en la configuración de las normas internacionales del comercio, si no porque otorga una competitividad adicional frente a los países que no tienen acuerdos de acceso preferencial", explicó.

Asimismo, señaló que los acuerdos multilaterales en el mundo tienden a disminuir, mientras que la preferencia por acuerdos bilaterales crece. "Hoy en día, el que no negocia pierde", sentenció.

Por su parte, el economista Vaillant criticó que la administración Trump ejecute una política comercial de "unilateralismo agresivo" para resolver sus desequilibrios económicos. "El origen del déficit comercial de Estados Unidos es macroeconómico, no tiene que ver con la política comercial", señaló y advirtió que eso "es una bomba de tiempo en la que estamos todos involucrados".

Respecto al papel que cumplen los países de América del Sur en esta serie de Netflix, Vaillant dijo que mientras que los países que limitan con el Océano Pacífico adoptaron "posiciones más extrovertidas y abiertas en materia de política comercial", los que limitan con el Océano Atlántico (entre ellos Uruguay) "están en un contexto relativamente cerrado".

Finalmente, criticó a la región y a Uruguay por tener un "barroquismo institucional y un comercio intrarregional ridículo".

Sobre los próximos capítulos de la serie, Vaillant dijo que "Uruguay deberá levantar la cabeza en materia de integración internacional".