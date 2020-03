Comercio minorista e industria lideran envíos al seguro de paro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las solicitudes de subsidio por desempleo que otorga el Banco de Previsión Social (BPS) han tenido “un crecimiento exponencial” en los últimos días, según indicó a El País la directora representante de las empresas en BPS, Elvira Domínguez. El motivo de este incremento fue la llegada del coronavirus a Uruguay y sus efectos a nivel social y laboral, ya que el gobierno exhorta a la gente a salir lo menos posible a la calle.

Es así que al 22 de marzo, los datos de BPS indicaron que hubo 42.277 personas que solicitaron el subsidio por desempleo.



Dentro de ese total, el rubro que envió a más personas a ampararse en el seguro de paro fue el comercio minorista y mayorista que presentó 11.689 solicitudes. De ese total, 10.659 corresponden a un pedido de suspensión temporal, 774 a despidos y 256 a reducción (en horas o en días).



Le siguió en cantidad la industria manufacturera con 11.689 solicitudes, de las cuales 3.851 son pedido de suspensión, 2.751 reducción y 459 despidos.



El tercer rubro de actividad con mayores solicitudes del subsidio fue el de alojamiento y servicios de comida con un total de 6.265 personas, de las cuales 5.608 correspondieron a suspensión, 384 a despidos y 273 a reducción.

El sector transporte y almacenamiento envió 2.874 solicitudes y las actividades administrativas y servicios de apoyo solicitaron el subsidio para 2.543 personas, mientras que el sector de la construcción envió 1.961.



En relación al subsidio especial por desempleo parcial elaborado por el gobierno, los directores del BPS indicaron que mañana quedará disponible el formulario online para solicitar el beneficio.



“Todavía no sabemos cuántas de las solicitudes se van a transformar en derecho porque puede ser que algunas no cumplan con los requerimientos”, explicó a El País el director en representación de los trabajadores en BPS, Ramón Ruiz.



Asimismo, el director indicó que “no es descabellado pensar” que el gobierno anuncie “alguna otra medida que implique mayores flexibilidades” en términos de protección social.

Si bien Ruiz destacó como positivas las medidas anunciadas por el gobierno, dijo que “aún no son suficientes” y manifestó su “preocupación” por los trabajadores informales que estimó que son el 25% de la población uruguaya. “Si conociéramos cuántas personas son las que no tienen protección social, ese número sería más preocupante que el de seguro de paro. Esas personas son invisibles para la seguridad social”, indicó Ruiz.



En línea con esto, Domínguez calificó de “solución ingeniosa” la flexibilización del seguro de paro propuesta por el gobierno, pero advirtió por la capacidad del BPS para procesar toda la información. Además, dijo que hay casos como el de las empresas unipersonales independientes que no tienen derecho al subsidio y eso “es preocupante”.