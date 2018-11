Comienza el período de zafra del comercio electrónico y el público “+65” se suma

Noviembre y diciembre representan los dos meses de mayor facturación para el sector del comercio electrónico ya que es cuando se realizan las jornadas de descuentos más significativas de cara a la temporada de compras navideñas, tales como el Ciberlunes y el pre Black Friday a nivel local, como también el Black Friday y el Single’s Day de Estados Unidos y China, respectivamente.

En Uruguay, estas jornadas de descuentos de productos online han ganado mayor relevancia con el tiempo, impulsadas principalmente por las tres empresas con mayor presencia en el mercado: Mercado Libre, TiendaMIA y woOw!.

Prueba de ello es el crecimiento que ha tenido en el último año la empresa TiendaMIA, no solo a nivel de ventas y apertura de nuevos mercados como Argentina, Brasil, Chile, Perú y Colombia, sino sobre todo respecto a la diversificación de sus clientes. La empresa —que recibe más de dos millones de visitas por mes— registró que el grupo de clientes que más creció este año con respecto al anterior fue el de personas mayores de 65 años.

Esta franja anotó un crecimiento de 78% en materia de transacciones realizadas aunque su principal público siguen siendo los jóvenes de entre 25 y 34 años, seguido por quienes tienen entre 35 y 44.

"Hemos generado un gran aporte para masificar el e-commerce, hoy en día cualquier persona se puede manejar sin complicaciones en nuestro sitio y efectuar una orden de compra, incluso las personas mayores, que al no ser nativos digitales pueden tener menor dominio de las herramientas digitales. Es un proceso muy intuitivo, seguro y fácil de adoptar", comentó Manuel Gros, Gerente Comercial de TiendaMIA para Latinoamérica en un desayuno informativo que la empresa realizó ayer junto a periodistas.

Otra de las características principales del público de TiendaMIA es que el 89% de sus clientes no ha viajado a Estados Unidos en los últimos dos años, "eso nos da a entender que realmente brindamos un servicio que ayuda al consumidor", señalaron desde la empresa.

Sobre este punto, autoridades del sitio de compras web indicaron que su negocio logró trascender al público de clase media y media alta y que los barrios con mayores ventas de Montevideo no son los de mayor poder adquisitivo. En el podio de los que registran mayor cantidad de ventas se encuentra como líder el Centro, seguido de Las Piedras, Cordón, Buceo y La Blanqueada.

La diversificación se ha dado también a nivel del resto del país, en la empresa observaron que el crecimiento de compras realizadas por personas del interior aumentó un 35% con respecto al año anterior, lo que representa una participación del 25% en las ventas totales.

"Las compras de productos estadounidenses se han popularizado bastante, eso está muy bueno", indicó el gerente comercial. Además, señalaron que "es antidemocrático y antiequitativo" que las personas que pueden viajar se beneficien de los precios del exterior, mientras que quienes no tienen esa posibilidad solo pueden hacer compras por US$ 200, tres veces al año.

"¿Por qué la gente que no puede viajar tiene menos derechos que los que sí pueden? Creo que no hay igualdad ni equilibrio entre las personas con distintas posibilidades", cuestionaron.

En relación a las críticas que el sector de e-commerce suele recibir por parte de las tiendas locales y las grandes superficies, en TiendaMIA manifestaron que no creen que las ventas web perjudiquen al sector tradicional. Al respecto alegaron que "mientras que el rubro de compras online mueve US$ 37 millones al año, el local mueve US$ 4.000 millones. Es ridículo, es un microbio comparado con esa cifra", sentenciaron.

Zafra.

Los dos últimos meses del año son los más importantes en materia de facturación, para TiendaMIA el último trimestre representa el 40% de la facturación total y por eso es considerado el momento en que las empresas del rubro se juegan el año, "son los dos meses que marcan la diferencia entre un muy buen año y un año normal", comentaron. Para enfrentar este momento, la empresa aumenta su equipo en un 20% de forma temporal en pos de lograr un crecimiento de al menos 50% en las visitas de su plataforma.

Respecto a los productos que se ofrecerán en estos dos meses de jornadas de descuentos, la empresa enfatizó en los accesorios de verano tales como lentes de sol, relojes, artículos de pesca y camping, como también el clásico termo Stanley que tendrá un precio aproximado de entre US$ 5 y US$ 10.