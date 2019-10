Comienzan obras para construir depósito de UPM2 en el puerto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Esta hermosa y explícita foto, muestra los primeros pasos que UPM2 está dando en el puerto para desarrollar su proyecto de Terminal Portuaria. La imagen muestra el espacio ubicado entre la prolongación del Muelle C-D y el propio Muelle Mántaras en cuyo espacio de agua estaba instalado hasta hace poco el Muelle de Pescadores que puede verse aun muy claramente y que sera eliminado. Pues bien en ese espacio de agua se instalara el gran deposito de UPM2 de 57 mil metros cuadrados donde se podrán almacenar hasta 165 mil toneladas de fardos de celulosa que equivalen al embarque de dos naves completas. El piso de este deposito una vez terminada la obra quedara a ras del piso del Muelle Mantaras y de los 180 metros de la prolongación del Muelle D al mismo nivel. Ahora vemos en la punta del muelle C-D una draga china y dos poderosos ganguies autopropulsados que están extrayendo el barro e irán a una profundidad de 5 a 8 metros en camino a las obras; creemos que en el dragado no se llegara a la roca. Luego vendrán equipos de la empresa Jan de Null que cumplirá la obra de rellenar ese espacio con arena traída del Banco Arquímedes y encima de todo eso comprimido se construirá una planchada de hormigón de más o menos uno o dos metros de espesor no lo sabemos con precision. El volumen de arena que se traerá será aproximadamente de unos 250 mil metros cúbicos. En la mitad de la foto un pequeño espigón en cuyo extremo estaba el dique Tsakos, luego se ve la espectacular Terminal Granelera Montevideo (TGM) y en esa área aparecen barcos hundidos que serán retirados lo antes posible, incluso el recordado remolcador Enriqueta si antes no lo hace su dueño.