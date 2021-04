Tras "comienzo de año con datos negativos", se "insinúa leve mejora" de la economía 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Se "insinúa (una) leve mejora" en la economía en el segundo trimestre de 2021 luego de un "comienzo de año con datos negativos", dijo Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres). El Índice Líder (ILC) creció 0,5% en abril, lo que "ratifica una evolución errática del nivel de actividad", según el informe divulgado este jueves.

El ILC muestra que a la economía, aunque "no cae en recesión", le "cuesta afirmar (una) tendencia de crecimiento". ¿Qué pasó? La "mejora de abril no es generalizada, sino que comprende solo a la mitad de las variables del índice".



En esa línea, dice que la "tendencia es de un primer trimestre de actividad

afectada por la crisis sanitaria y medidas restrictivas, y un inicio de

segundo trimestre con mejor performance, sin que eso constituya

por ahora una nueva senda de crecimiento".



No obstante, destaca que la "mejora" que hubo en abril es "relevante" porque "quiebra la baja de dos meses seguidos y no concreta un trimestre móvil entero de tasas negativas".