Comisión de Defensa de Competencia descarta ilegalidades en ese ámbito del “Gran hermano” de la carga

La Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), emitió una resolución en la que descartó “la posible vulneración a la normativa de defensa de la competencia” respecto al llamado del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), a empresas interesadas en proveer el Sistema Integral de Control de Transporte de Carga (Sictrac), conocido como el “Gran hermano” del transporte de carga.

La resolución surgió tras un pedido de informe realizado el pasado 13 de febrero por el diputado del Partido Nacional por Paysandú, Nicolás Olivera, en el que solicitó a esta unidad del MEF investigar sobre posibles violaciones a la normativa a raíz de múltiples quejas que recibió el MTOP, tanto por parte de las empresas de transporte, como de las interesadas en proveer el sistema de monitoreo.



Desde Defensa de la Competencia solicitaron al MTOP un informe con los antecedentes del llamado a empresas interesadas y con detalles del proceso de homologación. De dicho documento la unidad del MEF entendió que “en principio no surgirían elementos contrarios a la (normativa de) competencia”.



Sin embargo, la resolución especifica que en lo que tiene que ver con las condiciones técnicas estas “exceden el alcance de una evaluación de defensa de la competencia”.



No obstante, el asesor economista del MEF que elaboró el informe para la comisión, indicó que “en todo caso la única restricción que podría operar como un elemento no estimulador de la competencia”, es la condición que exigía el MTOP a las empresas referida a la antigüedad temporal mínima como requisito para ser homologadas. “Sin embargo, podrían existir razones que justifiquen los plazos y razones de los mismos”, indicó el documento.



Las principales críticas que recibió el MTOP por la implementación del Sictrac vinieron del lado de las empresas que buscaban la habilitación para proveer el sistema de monitoreo.



Entre las principales acusaciones, algunas compañías señalaron la “falta de transparencia” en el proceso de homologación, demoras en el protocolo, falta de respuesta y escasa comunicación con el Ministerio, así como también cuestionaron que el proceso estuvo “dirigido a favorecer” a algunas empresas.



Sumado a las empresas proveedoras del sistema de control, el Sictrac ha recibido críticas desde el lado de las compañías de transporte de carga.



Es por todo esto que, pese a que debía entrar en vigencia el pasado 1º de agosto, el MTOP decidió prorrogar la obligatoriedad de incorporación al sistema.



La nueva fecha límite para las empresas de vehículos de tracción (camiones o tractores) que tengan 20 o más unidades es el próximo 16 de septiembre.