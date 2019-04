Comisión de Trabajo de Diputados denunció a firma que limpia en el Palacio Legislativo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El diputado frenteamplista y presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, Luis Puig, denunció en la última reunión parlamentaria que los funcionarios de la empresa que presta servicios de limpieza en el Palacio Legislativo no cuentan con “las condiciones mínimas de seguridad para un trabajo en altura”.

El legislador planteó el tema a sus compañeros de sala y dijo que lo iba a transmitir a la Comisión Administrativa, que cumple funciones de organización interna del Poder Legislativo. También informó que se contactó “con la encargada de la empresa” que realiza las tareas de limpieza.

“Hace pocos minutos, quienes estamos en esta sala pudimos comprobar las condiciones de trabajo en las que se desempeñaba un trabajador, que no responden a las condiciones mínimas de seguridad en un trabajo en altura. Podrá decirse que la altura no era muy elevada, pero esa situación no es aceptable”, dijo Puig según consta en la versión taquigráfica del miércoles 10 de abril.

RELACIONADAS El dólar comienza una semana atípica con mínima baja By Ángel Asteggiante El dólar comienza una semana atípica con mínima baja El dólar comienza una semana atípica con mínima baja

Además, recordó que hace poco tiempo la Comisión de Legislación del Trabajo tuvo “que asumir la responsabilidad de detener un trabajo con amoladoras que se estaba realizando en el segundo piso (del edificio del Parlamento), sin protección ocular ni auditiva, sin guantes y sin las mínimas condiciones de seguridad”. En ese caso, se dio cuenta de lo sucedido a la Comisión Administrativa.

Puig agregó que si se están intensificando los controles “a nivel general, es de preocupación que justamente no se produzcan estas situaciones en el Poder Legislativo”.

El diputado blanco Gerardo Amarilla respaldó lo planteado por el legislador frenteamplista y apuntó a “la responsabilidad que tenemos como Poder Legislativo, en el trabajo de la Comisión Administrativa, con respecto a circunstancias que no es la primera vez que se dan”.