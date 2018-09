Comisión Europea propondrá suprimir el horario de invierno tras consulta a población

La Comisión Europea (CE) propondrá poner fin al cambio al horario de invierno en la UE tras analizar los resultados de una consulta pública en la que "millones" de ciudadanos pidieron mantener el horario de verano todo el año, informó hoy el presidente de la institución, Jean-Claude Juncker.



"Millones de ciudadanos han dicho que ya no quieren seguir cambiando los relojes. La CE hará lo que piden", indicó Juncker a través del perfil de Twitter de una de sus portavoces, Mina Andreeva, quien agregó que la Comisión presentará una propuesta legislativa al respecto.



La portavoz se hizo eco así de unas declaraciones del político luxemburgués hoy al programa matinal de la televisión pública alemana ZDF, en las que señaló que defenderá ante la Comisión la eliminación del cambio de horario y hoy mismo se tomará la decisión al respecto. Según indicó, lo que no tiene sentido es preguntar a los ciudadanos qué es lo que piensan y después no tenerlo en cuenta. "La gente lo quiere y lo haremos", aseguró.



"Millones de personas han respondido y son de la opinión que el horario de verano debería ser en vigente en el futuro para todas los tiempos y así será", recalcó Juncker. El paso del horario de verano a invierno se produce cada año el último fin de semana de octubre y supone retrasar una hora los relojes en todos los países de la Unión Europea (UE).



La Comisión Europea informó el pasado 17 de agosto de que la consulta pública para recabar opiniones sobre la posibilidad de modificar la directiva europea que regula el cambio horario registró una cifra récord de participaciones.



Unos 4,6 millones de europeos de los 28 países de la Unión hicieron sus aportaciones a través de un cuestionario en línea. En la consulta, los interesados respondían a si estaban a favor de suprimir los cambios de hora que se producen dos veces cada año y, en caso afirmativo, si preferirían que quedara fijado el horario de invierno o el de verano.



Esta encuesta tenía como objetivo comprobar si las normas deberían modificarse, ya que la Comisión recibió algunas iniciativas ciudadanas de países como Bélgica y Alemania que mostraban su rechazo al cambio horario.



La Comisión puso en marcha el cuestionario después de que el Parlamento Europeo le pidiera el pasado febrero que revisara la directiva del cambio de hora, dado que varios estudios científicos habían demostrado que puede tener efectos negativos en la salud. La CE precisó entonces que debía evaluar los resultados de la encuesta y debatir con las partes interesadas sobre el asunto.