Compañías prevén que el incremento salarial acordado se verá afectado por la pandemia

De un total de 40 empresas relevadas en Uruguay, de las cuales el 90% son subsidiarias de compañías multinacionales de diversas industrias, el 33,3% prevé que los incrementos salariales pactados para este año se verán afectados por el coronavirus.

En tanto, un 38,5% afirmó que no se modificarán y un 28,2% indicó que aún no está definido, según los datos arrojados a partir de un relevamiento realizado por la consultora de recursos humanos, Mercer.



Asimismo, el 36,4% de las empresas encuestadas afirmaron que el impacto del incremento salarial estimado será a la baja, mientras que el resto (63,6%) indicó que aún no lo tenía definido. En lo que refiere a la cantidad de personas empleadas dentro de su compañía, el 43,6% respondió que actualmente no evalúan realizar cambios en su dotación personal actual, mientras que el 20,5% evalúa suspender las contrataciones que tenía previstas para este año, un 10,3% tiene pensado hacer una reducción en el número de empleados y el 25,6% restante no lo tiene definido.

De acuerdo con Ivana Thornton, directora de Career de Mercer, en el actual contexto provocado por la pandemia, “la principal preocupación de las empresas es preservar las fuentes de trabajo”.



Es por eso que señaló que “hay un alto porcentaje (de las empresas) que ha decidido no hacer cambios en la dotación actual, y en todo caso si hay cambios tienen que ver con contrataciones futuras”.



No obstante, Thornton manifestó que “hay empresas que están postergando los incrementos o revisando el porcentaje, pero la principal medida es el resguardo de las fuentes de trabajo”.

Al ser consultadas sobre la modalidad de trabajo actual, el estudio de Mercer concluyó que el 97,5% de las empresas brinda la posibilidad de realizar teletrabajo. Dentro de esta forma de trabajar hay diferentes realidades según cada empresa.



Es así que en un 51,3% de los casos esta forma de trabajar se hace extensiva a todo el personal, mientras que un 25,6% realiza salvedades por tipo de industria, un 10,3% ofrece la posibilidad solo a personal de áreas centrales pero dividido en grupos, otro 10,3% lo brinda al personal de áreas centrales y un 2,5% se organiza de otras formas.



Por otra parte, un 60% de las empresas señaló que las áreas operativas o de contacto con el cliente trabajan sin modificaciones, mientras que el 34,3% afirmó estar trabajando con menor cantidad de personas por metro cuadrado y el 5,7% respondió que aún no lo tiene definido.

Entre los beneficios especiales por la pandemia, casi el 90% de las empresas encuestadas afirmó estar realizando acciones enfocadas en la salud mental de sus trabajadores, algunos analizan entregar canastas con productos de la compañía (13,89%), mejorar la cobertura de seguros (2,78%), costear internet (2,78%), brindar días adicionales de vacaciones para cuidar a algún familiar (2,78%) y otros beneficios (8,33%).