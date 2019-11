Compra Ágil: financiación al instante con tu celular, sin tarjeta

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un innovador producto creado por la financiera Crédito de la Casa, permite acceder a financiación para una compra desde el celular y al instante, sin necesidad de una tarjeta ni los gastos o compromisos típicos del plástico. Se trata de Compra Ágil, una solución ya probada por 200.000 uruguayos y que cuenta con una red de comercios asociados que supera los 10.000.

Esta herramienta única en el mercado local, provocó que la empresa duplique los créditos otorgados por mes desde su lanzamiento en 2017.



El trámite para acceder es muy sencillo: el cliente elige la compra que quiere financiar, el comerciante le solicita su cédula y número de celular, esos datos son ingresados en la plataforma proporcionada al comercio por Crédito de la Casa, y le llegará un mensaje con un código que oficiará como la firma que certifica la financiación.



El consumidor puede optar por financiar la compra entre 1 y 10 cuotas sin interés. En agregado, no deberá pagar por la emisión, ni el envío de estados de cuenta ni un cargo fijo por su uso. Tampoco necesita transportar el plástico exponerse a robos o extravíos.



Además, si el cliente quiere financiar una compra superior al crédito que tiene disponible, interviene un agente de Crédito de la Casa que efectúa un análisis en pocos minutos, teniendo en cuenta otras variables, como los comportamientos de pago previos. Hay un 60% de operaciones que terminan siendo aprobadas pese a que inicialmente excedían el monto disponible.

Crédito de la Casa transformó su operativa en 100% digital, sin afectar el contacto con el cliente y reperfilando los recursos humanos. Foto: El País.



De los más de 500 funcionarios con que cuenta Crédito de la Casa, el 97% son mujeres.

Para darse de alta en este sistema, la persona puede dirigirse a cualquiera de las sucursales de Crédito de la Casa -tiene presencia en todos los departamentos- o hacia algunos de los 200 puntos de atención en todo el país.



Incluso puede hacerlo al momento de la compra, basta con notificar de ello al comerciante y en unos minutos una promotora se hará presente en el lugar. Este trámite se realiza de manera 100% digital y sin necesidad de más documentos que los antes mencionados.



El responsable de la operación de Crédito de la Casa, Juan Piazze, explicó que la empresa se fundó en 1993 y siempre destacó por la financiación para compras de consumo personal o para el hogar, permitiendo al cliente adquirir vestimenta, electrodomésticos o cualquier otro artículo que considere necesario.

El crecimiento del negocio en los años posteriores vino acompañado de una expansión geográfica y un fuerte foco en el interior del país.



En 2015 y tras integrarse al Grupo Santander, Crédito de la Casa enfrentó el desafío de digitalizar sus procesos sin perder su «esencia» que es la «cercanía con el cliente» ni la pérdida de puestos de trabajo en la transformación.



Así surgió la idea de Compra Ágil, que posibilitó el pasaje a un proceso 100% digital para el otorgamiento de créditos. «No interviene un plástico ni papeles, y eso lo logramos reperfilando nuestros recursos humanos para expandirnos aún más dentro del país y ofrecer nuevos servicios a los clientes», destacó Piazze.

«Buscamos la solución» Juan Piazze dijo que un diferencial desde el comienzo es el trabajo con el comercio local, consolidado hoy con la presencia en todos los departamentos y no solo en las capitales. Otro punto es no considerar excluyente el comportamiento crediticio previo. «Todos en algún momento nos podemos complicar para pagar. Es difícil que nosotros le digamos que no a un cliente nuevo, le buscamos la solución», explicó.

El ejecutivo subrayó que la utilización de esta solución para financiar compras «no genera ningún compromiso para el cliente con Crédito de la Casa, puede probarla y, si no le sirve, no tiene ningún cargo fijo». Por esa particularidad, la herramienta que ya probaron miles de uruguayos tiene un gran potencial de expansión.



A esto se suma que es una opción conveniente para el comercio, que no necesita un POS para procesar las operaciones. Esto ha llevado a que se sumen nuevos rubros como supermercados, carnicerías, panaderías, almacenes y mini mercados barriales.



Hasta fin de año, Crédito de la Casa acordó descuentos con más de 200 comercios en todo el país pagando con Compra Ágil.



«Estamos haciendo una profunda inclusión financiera, poniendo a disposición de todos los segmentos socioeconómicos soluciones de crédito, mediante una opción de financiamiento sin interés para cualquier compra que deseen realizar», finalizó el responsable de la operación de Crédito de la Casa.