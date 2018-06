¿Cómo adquirir productos gratis en Estados Unidos este Ciberlunes?

Desde el lunes 4 de junio hasta el miércoles 6 se estará desarrollando en Uruguay el ya clásico Ciberlunes, donde los principales sitios de e-commerce de Uruguay ofrecen atractivos descuentos.



Entre toda esa oferta, se destaca la propuesta de TiendaMIA.com, que posibilita elegir entre millones de productos de Amazon, eBay y Walmart gratis.



“Este Ciberlunes decidimos ir por todo, por lo que regalaremos a nuestros clientes US$ 10 en un producto que ellos elijan. De esta manera, millones de productos de nuestro catálogo, como relojes, juguetes, lentes de sol y mucho más, terminarán siendo gratis”, comentó Manuel Gros,

gerente comercial de la empresa.



Gros señaló además que esta es una muy buena oportunidad para prepararse con todo para recibir el invierno. “Este Ciberlunes se podrán encontrar camperas, chalecos, botas y otras prendas de abrigo de marcas reconocidas como Columbia, Cat o North Face, a precios regalados", indicó.



Por ejemplo, se puede comprar una campera Columbia por US$ 19, lo que significa un precio muy conveniente dado la calidad que la caracteriza. Otro de los productos estrella será el Termo Stanley, que podrá comprarse por solo US$ 9.99.



El valor de acceder a productos no disponibles localmente

Más allá de sus precios competitivos, Gros destacó que el mayor valor de su plataforma está en la posibilidad de acceder a productos que son de difícil acceso en el mercado local.



“El 75% de nuestros clientes nunca viajó a Estados Unidos. Nosotros les estamos dando la posibilidad de acceder fácilmente a productos que localmente no conseguirían", afirmó, mientras agregó que Uruguay es un mercado pequeño y la oferta es muy limitada. En estos años han recopilado cientos de historias de clientes "que realmente no tenían la posibilidad de solucionar sus problemas en el mercado local".



De todas formas, existes limitantes legales para comprar en el exterior online, ya que se puede hacer un máximo de tres veces por año un máximo de US$ 200 en mercadería en cada compra.



Esto contrasta con las posibilidades de quienes pueden viajar, que disponen de US$ 650 para compras en un free shop de aeropuerto y de US$ 500 para traer en las valijas sin impuestos, señaló Gros.



“Este Ciberlunes decidimos abrir una promoción muy especial con productos gratis para que puedan probarnos aquellos que aún no conocen el servicio de TiendaMIA.com ”, concluyó.