Compras al exterior crecen en lo que va del año

Las compras web al exterior aumentaron el primer semestre de 2021, en comparación interanual con el mismo periodo de 2020, tanto en cantidad como en el valor de los envíos, según los datos relevados por la Dirección Nacional de Aduanas (DNA).

Según estas cifras, con respecto al valor acumulado de encomiendas del primer semestre de 2021, hubo un aumento del 42%, donde se registró un total de US$ 24.604.269, en comparación con los US$ 17.327.137 del mismo periodo de 2020.



A su vez, en relación a la cantidad de encomiendas, se registraron un total de 195.766 en el primer semestre del presente año, mientras que en el mismo periodo del año pasado hubo 158.472. Esto significó una variación interanual positiva del 23,5%.



Según habían explicado desde la Cámara Uruguaya de Couriers en conversación con El País, en el mes de enero, en los primeros meses del año suelen bajar la cantidad de compras web al exterior hasta que comienzan las clases, donde las entregas suben, pero en 2020, hasta fines de abril, esa “especie de curva que empieza a subir “ no se dio.

Conforme a los datos publicados por la DNA, junio de 2021 fue el único mes del semestre que presentó una caída en la cantidad de encomiendas, en relación con el mismo mes en 2020. Este mes, registró una variación negativa de 1,5%, debido a que en junio del presente año hubo 33.662 encomiendas y en el mismo mes de 2020, hubo 34.179.



Sin embargo, en cuanto al valor de las compras web al exterior en junio de 2021, se registró un aumento de 1,2%, ya que las encomiendas presentaron un valor total de US$ 4.260.063, mientras que en el mismo mes de 2020 fue US$ 4.210.796.

Por otra parte, el mes de 2021 que presentó tanto menor cantidad de encomiendas como menor valor total de las mismas, fue febrero (28.275 encomiendas y US$ 3.550.167), mientras que en 2020 fue abril (12.833 y US$ 1.548.334).



Estas cifras, corresponden únicamente a los envíos incluidos bajo el Régimen de Franquicias, en compras realizadas por personas físicas mayores de edad, de hasta US$ 200 para los envíos recibidos por correo expreso y hasta US$ 50 para los recibidos por correo no expreso. Las cuales son sin fines comerciales y hasta 3 veces al año, que no excedan los 20 kilos.