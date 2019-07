Compras web caen en el segundo trimestre del año

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Según los datos publicados por la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), las compras de uruguayos al exterior cayeron en el segundo trimestre del año, si se las compara frente al mismo período del año anterior.

En concreto, los datos relevados por la DNA indicaron que en junio las compras web cayeron 4% dado que se realizaron 31.371 transacciones, lo que significan 1.192 compras menos que en el mismo mes de 2018.



Al analizar lo que ocurrió en el segundo trimestre, los datos reflejaron que en total se realizaron 94.163 compras. Dicha cifra implica una caída del 2% en relación a igual período del año anterior cuando se registraron 1.859 compras más.



Si bien durante los primeros tres meses de 2019, las compras web de uruguayos al exterior aumentaron con respecto a mismo período del año anterior, fue a partir del mes de abril que -según los datos de la DNA- las compras comenzaron a descender siendo junio el tercer mes de caída consecutiva.



El régimen de encomiendas permite que cada mayor de 18 años pueda hacer hasta tres envíos de compras hechas por Internet al año, siempre que no supere los US$ 200 en la factura ni los 20 kilos de peso. Si se cumplen estas condiciones, ese paquete llegará libre de impuestos de importación.



El pasado 29 de abril, la DNA emitió una nueva resolución que afecta las compras web y las encomiendas postales internacionales.



Dicha medida estableció que las encomiendas internacionales amparadas en el régimen de franquicia deberán consignar, de forma obligatoria, los datos completos de la persona física, que recibe la encomienda y es titular de la tarjeta de pago en caso de compras.



Si no se cumplen con esos requisitos la mercadería puede ser retenida. Además, si se detecta alguna irregularidad se podrán aplicar sanciones administrativas, infracciones aduaneras y/o penales.