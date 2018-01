Las compras web crecieron pese a recorte en franquicia

A través de algún dispositivo y tarjeta en mano, los uruguayos compraron el año pasado más por internet que en 2016 bajo el llamado "régimen de franquicias" que el país estrenó en 2012. Bajo este paraguas, cada mayor de 18 años puede realizar hasta tres compras por la web al año, siempre y cuando no se superen los US$ 200 en la factura ni los 20 kilos de peso. Si se cumplen estas condiciones, ese paquete llegará a Uruguay libre de impuestos.

En 2017 se registró un aumento en la cantidad de envíos de este tipo que arribaron al país en términos interanuales. En concreto, el año pasado el incremento frente a 2016 fue de 6,6% —354.558 paquetes versus los 332.725 de los 12 meses previos—, según la información divulgada por la Dirección Nacional de Aduanas (DNA).

Esta suba se dio en un contexto de contracción del dólar en Uruguay: el billete verde cayó 4,76% en 2017 frente a 2016, lo que alienta la adquisición de productos nominados en la divisa estadounidense.

Con excepción de julio, septiembre y noviembre, durante cada mes del año pasado se observó un incremento frente al mismo mes de 2016 en la cantidad de paquetes comprados por los uruguayos bajo esta modalidad de adquisición.

A impulso de las fiestas de fin de año y el empujón al consumo que representan, diciembre fue el mes del año que pasó que concentró la mayor cantidad de compras mensuales, con 49.748 envíos registrados. Se trata de una cifra similar a la que se había observado un año antes (en diciembre la variación fue de apenas 1,1% más).

En la vereda de enfrente, enero fue el mes con el mayor salto interanual: 27,1%.

Durante el puntapié inicial de 2017 se conoció que el Ministerio de Economía (MEF) había decidido recortar a tres la cantidad de compras que cada individuo puede hacer en un año, que hasta ese momento eran cuatro.

A ese número se había llegado tras otro recorte previo, anunciado en diciembre de 2015, fecha hasta la cual el máximo permitido era de cinco operaciones de este tipo anuales (límite que rigió desde el inicio de la franquicia). El nuevo recorte que llevó el tope a tres empezó a regir en enero pasado.

"Las condiciones normales de mercado se han modificado por lo que se entiende pertinente disminuir la cantidad de envíos que podrán recibirse al año, a fin de que no se desvirtúe el régimen", indicaba un decreto del MEF con fecha 29 de diciembre de 2016, donde se estipulaba la disminución a tres compras anuales.

En aquel momento, los correos privados (llamados también couriers) criticaron la medida del Poder Ejecutivo y dijeron que la reducción afectaría su negocio a futuro.

Perspectivas.

Para el gerente de Entrega Miami, Carlos Acosta, la actividad se "enlenteció un poco" este año, y atribuyó esto a los cambios anunciados a principios de 2017. "Creó un poco más de dificultad o limitó las compras afuera. El efecto de desaceleración que supongo era lo que buscaban (por el gobierno) se logró", indicó.

Aunque consideró "que al limitar las compras han conseguido un efecto rebote porque esa propia limitante estimula a otros a empezar a comprar, por contagio o porque cuando terminás la última compra decís me quedé sin franquicia y cuando empieza el año volvés a comprar", añadió.

Acosta contó una anécdota para graficar la "certeza" que, sostuvo, los usuarios tienen con el régimen actualmente. "Hoy (por ayer) fuimos a buscar un vestido de novia a la Aduana de alguien que se casa el viernes". Esto, aseveró, muestra "la confianza en la modalidad, ya que la gente compra un vestido de novia con escasos días".

Por su parte, la supervisora de atención al cliente de Miami Box, Lorena Pera, dijo que "la gente se adaptó a que (el total de envíos) había disminuido a tres". Como el titular de la tarjeta debe coincidir con el nombre de la persona que realiza el pedido, añadió, los clientes "han buscado otro tipo de soluciones", como pedirle a alguien cercano que no utiliza la franquicia o la subutiliza que haga la compra en su lugar.

A su vez, Pera también comentó que se notó un aumento en la cantidad de personas que usa el régimen para comprar en el exterior por la web. "Creo que cada vez es más la gente que se adapta al sistema y empieza a comprar, cada vez son más los clientes nuevos que no habían hecho compras y se empiezan a meter en el sistema", sostuvo.

Los últimos datos oficiales en este terreno —divulgados en abril de 2017— mostraron que en 2016 fueron 141.000 los uruguayos que hicieron compras web fuera de fronteras. Este número tiene en cuenta ambas modalidades de compra, la expresa y la no expresa. La primera contempla el régimen del que se da cuenta aquí, y la otra incluye operaciones hasta US$ 50.

Los envíos expresos (102.888 del total) explicaron la mayoría de las adquisiciones, detalló el informe titulado "El régimen de encomiendas postales internacionales" elaborado por la Asesoría de Política Comercial del MEF. El valor total de estas compra en 2016 ascendió a US$ 30,3 millones.

Con la mira puesta en qué pasará este año, Pera expresó que hasta el momento se prevé que se mantendrá el nivel salvo "que surja alguna variante en el sistema o franquicia", aunque agregó que por ahora no hay indicios en ese sentido de parte de las autoridades.

La comparación 2016/2015

¿Por qué no es posible saber si el crecimiento que se observó durante 2017 implicó una desaceleración o no respecto al registrado en 2016? En julio de 2015 la Administración Nacional de Correos (ANC) y la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) firmaron un convenio que marcó la obligatoriedad de que la ANC declarara los envíos que entraban al país a través de ella. Las estadísticas previas de la DNA no incluían lo que ingresaba por Correos, por lo que la información de 2015 está "contaminada" —un semestre sin Correos y otro con—, y no permite hacer una comparación correcta frente al año 2016 (cuando durante los 12 meses la información relevada y dada a conocer por Aduanas sí contuvo los datos de envíos facilitados por Correos).