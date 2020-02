Las compras web de los uruguayos crecieron 3,5% en el acumulado de 2019

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las compras en el exterior por Internet aumentaron en diciembre de 2019 por segundo mes consecutivo frente a 2018, según información de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA). En diciembre las compras al exterior fueron 9,8% superiores a igual mes de 2018 y alcanzaron a 48.433 paquetes.

Se trata de la mayor cantidad desde diciembre de 2017 cuando llegaron a Uruguay por compras vía Internet, 49.748 paquetes.



En todo 2019 se registraron 392.282 compras por Internet, un 3,5% más que en 2018, según los datos de la DNA.



El régimen de encomiendas permite que cada mayor de 18 años pueda traer del exterior hasta tres envíos al año adquiridos por Internet, sin tener que pagar los impuestos a la importación. Eso es siempre y cuando no supere los US$ 200 en la factura ni los 20 kilos de peso en cada envío, según la normativa vigente.



En 2019 las compras por ese régimen aumentaron en los primeros tres meses frente a cada uno de los tres primeros meses de 2018, luego cayeron durante los siguientes siete meses, para crecer en los últimos dos.

Los shoppings suelen cuestionar la competencia de las compras web.



Un estudio -“Régimen de franquicias libres de impuesto: un sector pequeño que iguala oportunidades”- elaborado por los economistas Juan Dubra (uno de los 10 economistas de América Latina elegidos como Fellow of the Econometric Society) y Erika Chabén, mostró que “las franquicias crecieron inicialmente en montos, pero se encuentran básicamente estancadas en algo menos de US$ 36 millones por año desde finales del 2017”.



Los autores encontraron que las franquicias representan un 4,2% de las ventas totales de los shoppings. Al compararlas con “el valor de las importaciones y el consumo privado, las franquicias serían un 0,3% y 0,1%, respectivamente”, indicaron. “Se puede notar que relativamente, el valor total de las franquicias es bajo”, agregaron.