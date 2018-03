Conaprole colocó deuda a seis años por US$ 3,2 millones

La cooperativa láctea Conaprole recibió ofertas por US$ 5,1 millones para su emisión "Conahorro" y colocó deuda en el mercado de valores por US$ 3,237 millones a un plazo de seis años.

Se trató de la primera colocación de la empresa en 2018, que como es habitual emite Obligaciones Negociables cuatro veces al año.

El tesorero de Conaprole, Richard Ormando, informó a El País que la asignación de los títulos se realizó ayer y se decidió "un corte" por inversor individual —monto máximo aceptado— de US$ 45.000 en función de la demanda recibida y las necesidades de financiación de la empresa.

Las Obligaciones Negociables pagarán desde septiembre próximo una tasa de interés creciente: 3% los primeros tres años y 4,5% en el plazo restante, a través de cupones semestrales.

"Los fondos (obtenidos en la emisión) son para inversiones permanentes en planta y equipos, así como también para financiar el capital de trabajo", señaló Ormando.

La cooperativa láctea acostumbra hacer emisiones cada tres meses, aunque varía los montos y plazos en cada ocasión que sale al mercado.

La última fue en diciembre cuando tenía autorización para emitir hasta US$ 5 millones a seis años; previamente colocó deuda por US$ 4,58 millones en septiembre a un plazo de siete años y tres meses, en junio por US$ 3 millones a un año y en enero estaba habilitada a emitir hasta US$ 5 millones a siete años.

Asimismo, en 2016 Conaprole logró financiación por US$ 15,1 millones en el mercado de valores, repartido en cuatro emisiones de "Conahorro": US$ 5 millones en marzo a siete años; US$ 4 millones en junio al mismo plazo; US$ 3,2 millones en septiembre a un año y US$ 2,9 millones en diciembre a igual plazo.

Las Obligaciones Negociables de la cooperativa láctea se crearon en 2009 y están pensadas para ser adquiridas por pequeños ahorristas, ya que los títulos pueden adquirirse por un monto mínimo de US$ 1.000.