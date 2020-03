Conaprole reduce líneas de producción, acuerda adelantar licencias y envía personal a seguro de paro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC) y la Cooperativa Nacional de Productores de Leche (Conaprole) firmaron un acuerdo este lunes para enfrentar los impactos que vive la empresa por el brote del nuevo coronavirus en Uruguay.

Lo pactado se comenzará a aplicar a partir de este martes, dijo a El País el dirigente sindical Luis Goicochea. “Fue un acuerdo no fácil, trabajado y creo que beneficioso para las partes”, comentó.



Desde Conaprole dijeron a El País que "en acuerdo con el sindicato", se resolvió "el cierre temporal y reducción de líneas de producción, y disminuir el personal administrativo al mínimo imprescindible para brindar el mejor abastecimiento posible en todo el territorio nacional".



"La resolución implica el adelanto de licencias y envío al seguro de paro, y priorizar el cuidado del personal que permanecerá operativo", agregaron.



El sindicato y la empresa pactaron que los trabajadores podrán usar la licencia que se generó hasta el 31 de diciembre del año pasado o adelantar la licencia anual que se generará en el 2020.



Asimismo, el personal puede optar por ingresar al seguro de paro. En esos casos la Caja de Servicios Sociales y Seguro de Enfermedad del Personal de Conaprole (Casseco) y la empresa abonarán un complemento de lo que abona el BPS.



La medida regirá en principio por los próximos 30 días. El gerente general de Conaprole, Gabriel Valdés dijo en declaraciones difundidas por la empresa: “Tuvimos que tomar una decisión muy compleja, en un escenario inusual, y hemos definido como prioridad cuidar a nuestro personal y a todos los uruguayos garantizando el mejor abastecimiento posible con la calidad y seguridad alimentaria de siempre”.

Cuarentena y complemento salarial

Otro de los puntos que se acordó es que para las personas que deben realizar la cuarentena obligatoria por haber viajado a países definidos por el gobierno como de riesgo, Casseco “complementará el subsidio que iba a percibir el trabajador”, según dice el acuerdo divulgado este lunes. "La prima por antigüedad será abonada por Conaprole y Casseco le restituirá a Conaprole el 50% del valor correspondiente a los días de cuarentena".



A su vez, convinieron que al personal que la empresa le pidió que no se reintegrara por “constituir un riesgo para su salud o la de otros trabajadores”, tanto Casseco como Conaprole “complementarán el salario que iba a percibir el trabajador”.



Los casos “se van a analizar” a través de la “comisión paritaria de salud laboral” y si se “entiende que no sería bueno que ingresara”, aunque el BPS no los certifique, podrían ir a un “seguro de paro de 15 días o un mes”, explicó Goicochea.



Además, todos aquellos trabajadores que viajen al exterior, sin importar cuál sea el destino, deberán hacer una “cuarentena obligatoria de la extensión determinada por el Poder Ejecutivo”, explica el acuerdo. Sin embargo, en estos casos “ni Casseco ni Conaprole complementarán el subsidio por enfermedad o el eventual subsidio que pudiere corresponderle”.