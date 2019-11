Concesionaria del hipódromo de Maroñas y el hotel Sheraton emitirán deuda en UI y dólares

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Banco Central (BCU) autorizó dos emisiones de deuda que se desarrollarán próximamente en el mercado de capitales: una de HRU S.A. (concesionaria de los hipódromos de Maroñas y Las Piedras por 30 años, además de la explotación de seis salas de juegos de azar) y la otra de Tonosol S.A. (propietaria del Sheraton hotel).

Por un lado, el BCU autorizó a HRU S.A. a emitir obligaciones negociables por hasta US$ 40 millones, en dos series a 10 años de plazo cada una: una en Unidades Indexadas (UI) por el equivalente a US$ 30 millones y la otra en dólares por hasta US$ 10 millones. La emisión en UI pagará una tasa de 4,25% y la de dólares de 4,75% dijeron a El País fuentes del mercado de valores.



El mes pasado, Codere (propietario de HRU S.A. y que tiene participación en la concesión del hotel Carrasco) anunció que analiza “posibles” cambios en la estructura de sus negocios en Uruguay que pueden implicar tanto la venta de una participación minoritaria de su negocio, como una alianza con un socio regional del rubro casinos.



En tanto, el Central también autorizó a Tonosol S.A. (Sheraton hotel) a emitir obligaciones negociables por hasta US$ 30 millones. En este caso, está prevista una serie por hasta US$ 20 millones en dólares. En este caso, el hotel emitirá a 14 años de plazo y a una tasa de interés de Libor a 180 días más 4% anual, señalaron las fuentes.



Aclaración: en la nota original se hacía referencia a Hípica Rioplatense S.A.

cuando debería decir HRU S.A. A nuestros lectores y los involucrados pedimos las disculpas del caso.