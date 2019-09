En conflicto algunos trabajadores terrestres en aeropuertos de Carrasco y Laguna del Sauce

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El personal terrestre en el aeropuerto de Carrasco (Montevideo) y Laguna del Sauce (Punta del Este) que recibe los vuelos de Aerolíneas Argentinas - Austral pertenece a la empresa Sofivial. Según explicó en un comunicado la Unión de Funcionarios Aeroportuarios (UFA), la continuidad laboral de dichos empleados finalizaría el próximo 30 de setiembre. Ante esta situación, los trabajadores se declararon en conflicto y no atienden los vuelos alternados como tampoco los no regulares.



Se llama vuelo alternado a aquellos que se desvían de su destino por condiciones ajenas. “Por lo general suelen ser por eventos de clima”, explicó Gastón Pimienta, delegado de trabajadores en UFA. “Esto quiere decir que, si viene un vuelo de Bogotá hacia Ezeiza y justo a la hora que tiene que aterrizar hay niebla y se encuentra cerrado, la alternativa que tiene es aterrizar en Montevideo”, ejemplificó.



Salvo esta medida, siguen “haciendo el trabajo como siempre”, explicó Pimienta. A su vez, aclaró que su objetivo en este momento es “negociar los puestos de trabajo en condiciones dignas” y que, en caso de no ver respuesta antes del viernes, evaluarán tomar otras medidas.



Asimismo, en el comunicado explicaron que “ante la coyuntura de la pérdida de los puestos de trabajo, exigimos el compromiso del cobro de todos nuestros créditos laborales ya sea este a través de la empresa para la cual prestamos nuestro servicio, Sofivial, o en su defecto a través de la empresa principal que ha contratado dicho servicio, o sea Aerolíneas Argentinas S.A.”.



Por último, en el documento revelan que, "pesar de haberse establecido una mesa de Negociación ante la Dirección de Trabajo del Ministerio de Trabajo (...) a la fecha no hemos logrado avances concretos de solución y ello pasa también por la no precarización de nuestra fuerza laboral".



En Aerolíneas Argentinas el 30 de julio del presente año declararon en un comunicado que “la compañía llevó a cabo un proceso de cambio de su proveedor de servicios en tierra, buscando mayor eficiencia en sus costos”. La nueva empresa tercerizada es Global Airport Services S.A. y comenzará a brindar sus servicios a partir del 1° de octubre.



Además, en el comunicado expresaron que “la compañía que presta el servicio de atención a los pasajeros de Aerolíneas Argentinas en Uruguay (por Sofivial) tenía un fee elevado, convirtiendo a Montevideo y Punta del Este en los aeropuertos internacionales más caros de toda su operación, por encima de Nueva York, Miami, Roma, Madrid, y demás destinos fuera del país”.