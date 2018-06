El consumo del Mundial se da "a la uruguaya"

Restan 11 días para el comienzo del Mundial y tanto el retail uruguayo como las empresas de televisión para abonados, confían en que la semana entrante será clave para el aumento de sus ventas.

En lo que refiere a la compra de televisores, Fabián Rozenblum director de Motociclo, dijo a El País que "el uruguayo deja todo para último momento" pero que confía en que las fuertes ventas comenzarán a desencadenarse a partir de mañana, impulsadas sobre todo por una nueva edición de Ciberlunes, uno de los festivales de descuentos de e-commerce más importantes de Uruguay.

"Creo que la semana que viene (por esta) será el momento de mayor explosión de ventas de televisores, hasta ahora ha habido muchas promociones de todo tipo pero poca efervescencia en la gente", consideró el empresario.

Lo mismo cree Rafael Cernicchiaro, gerente de Unidad de Negocios de woOw! quien dijo a El País que a medida que se acerca el torneo más importante de fútbol se empieza a "sentir la fiebre" de la compra de televisores.

"Los uruguayos compran los regalos de Navidad el mismo día y eso también pasa con el Mundial. Sin embargo, vemos que día a día aumenta el volumen de ventas y estamos muy conformes" señaló Cernicchiaro.

En cuanto a la cantidad de televisores importados, Rozenblum señaló que de enero a mayo se llevan importadas unas 170.000 unidades, cifra similar a la del Mundial pasado. "En Motociclo también prevemos vender la misma cantidad que la edición anterior, no esperamos mayores sorpresas", indicó.

Para quienes no han comprado un televisor aún, el gerente de Unidad de Negocios de woOw! aconseja hacerlo en la madrugada de este lunes cuando las ofertas de Ciberlunes queden activas. Lo mismo opinó el director de Motociclo, "estamos poniendo toda la carne en el asador para licuar los inventarios que hemos comprado para esta época. Hay que ganar por precio porque el mercado uruguayo hoy se mueve en base a ofertas".

Para este Mundial, el tamaño y la definición son los dos factores decisivos al momento de comprar un televisor. "Los uruguayos no están escatimando en precios, optan por pantallas de 40 pulgadas en adelante y aumentó la demanda de televisores con tecnología 4K o Ultra HD", explicó Cernicchiaro.

La misma tendencia de consumo la percibe el director de Motociclo quien señaló que si bien la definición es importante, no lo es tanto como el tamaño. "La diferencia entre el Mundial pasado y este, es que la gente se decide por tamaños más grandes y aprovechan a llevarse pantallas de 49 pulgadas en adelante", indicó.

La baja en los precios de los televisores con tecnología 4K, es para Cernicchiaro la explicación del porqué aumentó la demanda. "Es una tecnología que si bien no es tan vieja ya tiene unos años en el mercado, se ha masificado con una baja de precios importante. Hay opciones por debajo de los US$ 1.000 cuando antes era imposible acceder a ese precio", explicó el gerente de Unidad de Negocios de woOw!.

El mercado de televisores está disputado entre múltiples marcas y por ello el desafío más grande para los empresarios de retail se da en el punto de venta. Sin embargo, tanto Rozenblum como Cernicchiaro coinciden en que se destacan marcas como Samsung, LG, Sony y TCL.

En el caso de woOw!, el líder en ventas es Samsung pero el director de Motociclo cree que en este Mundial la marca que está mejor posicionada es LG.

"Hay una pelea por ser el próximo televisor en el living de la casa de los uruguayos y uno de los principales atributos que pesan en la decisión es el precio", señaló el empresario de woOw!, quien indicó que la mayor parte de los televisores ofrecidos por la tienda online están con un 25% de descuento.

"En televisiones de precios más altos, el descuento es de hasta US$ 400 en algunos casos. Los precios están más bajos porque hay mucha oferta en el mercado y porque además hay muchas promociones", confesó Cernicchiaro.

Otro factor que no es menor, ni para woOw! ni para Motociclo, es el rendimiento de la selección uruguaya en el Mundial. "Los resultados de los partidos determinan las decisiones de compra de los clientes", indicó Rozenblum y agregó que "si Uruguay comienza perdiendo y alguien no ha comprado su televisor, probablemente no lo haga, si pasa al revés seguramente se decide y efectúe la compra".

El debut de Uruguay en el Mundial pasado frente a Costa Rica fue negativo (perdió 3 a 1), no solo para los hinchas sino además para las ventas de televisores. Así lo recordó el gerente de Unidad de Negocios de woOw!, "Después de ese partido muchas personas que estaban indecisas no compraron la tele, los resultados son importantes. Si bien este grupo pareciera indicar que a la selección le va a ir bien, estaremos esperando el desarrollo de cada partido".

¿Cómo comprar a un buen precio?

Quienes aún no han comprado su televisor para mirar el Mundial Rusia 2018 —y piensan hacerlo—, mañana comenzará una nueva edición del festival de descuentos online, Ciberlunes, que terminará el 6 de junio. El evento es organizado desde el 2014 por la Cámara de Economía Digital (CEDU) y contará con la participación de empresas como Samsung, Motociclo, MultiAhorro, woOw! Shop, Mercado Libre, TCC, entre otras. Marcelo Montado, vicepresidente de CEDU, dijo a El País que si bien desde sus inicios Ciberlunes se realiza en junio, esta vez modificaron la fecha para que se ajustara a las ventas del Mundial. "En otras oportunidades hacíamos el festival a mitad de junio y esta vez lo movimos para que se ajuste", indicó Montado. Otra herramienta de utilidad para quienes están por comprar un televisor y quieren encontrar el mejor precio del mercado, es Go Prizer (www.goprizer.com.uy). Es una plataforma online que permite la búsqueda de todo tipo de televisores y la comparación de precios entre todos los proveedores del mercado. Inclusive posibilita que el usuario sea alertado cuando ese producto baje de precio.

TELEVISIÓN PARA ABONADOS.

Apuesta a verlo en realidad virtual

DirecTV ha registrado un "fuerte aumento" en la captación de nuevos usuarios. "Las ventas crecen muchísimo en los dos tipos de servicio, sin embargo, la novedad de este Mundial es que el prepago ha crecido más que el pospago", indicó Eduardo Marguery, gerente de Marketing y Programación de DirecTV. Además, sostuvo que el Mundial es la época más importante para la compañía. "Es más fuerte que cualquier otra zafra", sentenció. DirecTV busca diferenciarse a través de la innovación tecnológica y para este Mundial su gran apuesta está centrada en ofrecer los 64 partidos en 4K y en la posibilidad de verlos también a través de lentes de realidad virtual. "Queremos ser siempre los primeros y adelantarnos a lo que en un tiempo van a tener todos", concluyó.

Las empresas fidelizan

Para empresas como Montecable, el Mundial no implica nuevos clientes: "No podemos tener un pronóstico optimista ya que esta instancia no representa un crecimiento en nuestra cartera de clientes, sino que tenemos que tratar de retener y fidelizar a los abonados que ya tenemos", indicó a El País Marcela Di Nitto, jefe de Marketing y Comunicación de Montecable, empresa de televisión para abonados que posee el 16% del mercado.

Aunque el foco de la compañía no está puesto en la captación de nuevos clientes, Di Nitto indicó que este es un buen momento porque los usuarios se preocupan por mejorar su experiencia. "El Mundial por sí solo representa un evento relevante para nosotros", finalizó.