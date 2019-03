Contrapunto entre el Pit y empresarios: cómo “pegar el salto” al desarrollo

Con un enorme ventanal que ofrece una vista panorámica de Montevideo como telón de fondo, en el “Piso 40” del World Trade Center se preveía una confrontación entre el presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, y el titular de la Confederación de Cámaras Empresariales, Gerardo García Pintos. Con temas sobre la mesa co-mo la competitividad, los costos país, las relaciones laborales y el futuro de la educación, ese vaticinio parecía lógico.

Sin embargo, el contrapunto transcurrió en un tono amigable y hasta ambos mostraron su sorpresa por la sintonía que exhibieron en varios temas. Cierto es que también chocaron en otros como el peso del Estado, los recortes al gasto público y las ocupaciones de lugares de trabajo.

Esto ocurrió en un evento organizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), que los convocó para comentar el diagnóstico sobre Uruguay que surge del Informe de Competitividad del Foro Económico Mundial, presentado en octubre.

“No es el mejor año para debatir estos temas porque todo está teñido con lo electoral”, dijo Pereira. A su turno, García Pintos le respondió que por el contrario “es un excelente momento para plantear los temas que el país necesita discutir”. El empresario esbozó una crítica a la clase política, al decir que “les cuesta” encarar estos tópicos porque no hacen ganar votos.

Ese contraste inicial fue seguido de una visión común: para el referente sindical “Uruguay puede pegar un salto” en el desarrollo como país, y para el líder de la gremial empresarial están “las condiciones para ser un país top”. El primero señaló que se necesita “más diálogo del que hay hoy”, y llamó a buscar consenso (entre empresarios, trabajadores, gobierno, academia y oposición) “en cuatro o cinco temas claves que nos permitan avanzar”, dejando de lado los que “provocan rispideces”.

El presidente del Pit-Cnt indicó que “en el primer mundo los países discuten en ámbitos tripartitos” el futuro del trabajo y los énfasis a poner en la formación. Citó a Alemania, donde “se piensa primero qué tipo de ingeniero van a necesitar y después se discute la currícula”.

Para García Pintos dentro de ese debate debe ser primordial atacar “el peso del Estado” con especial foco en el costo de las tarifas públicas, además de encarar una reforma de la seguridad social, tener más “agilidad” para innovar y no “resistirse a los cambios”, y mejorar la capacitación del capital humano.

“Para que no se diga que los empresarios decimos solo lo malo”, el titular de la Confederación de Cámaras repasó que hay transparencia gubernamental, independencia de la Justicia y una buena infraestructura tecnológica. Aunque dijo que “en seguridad pública estamos horrible” y cuestionó el manejo macroeconómico del gobierno.

Pensando en un eventual diálogo tripartito, Pereira subrayó que Uruguay “tiene mejores condiciones” que el resto de Latinoamérica para realizarlo. “Acá hablamos entre todos, no hay ninguna diferencia que provoque que yo deje de hablar con García Pintos”, expresó.

Educación

Pereira planteó que el “fracaso educativo” en Uruguay está asociado a la pobreza y el contexto geográfico: una parte de la sociedad no tiene problemas de aprendizaje y otro “porcentaje no llega a conocimientos básicos de lectoescritura”.

Subrayó que “el aula de (José Pedro) Varela con hijos de trabajadores y empresarios no existe hoy”, porque todos los niños de un asentamiento “nacen en un mismo contexto y van a una misma escuela” sin tener contacto con otras realidades.

El presidente de la Confederación de Cámaras señaló que hay “razones de organización y problemas de fondo” en la educación, al tiempo que advirtió que “el futuro será complicado con los productos que salen” hoy de la enseñanza. Dijo que la propuesta de Eduy 21 -una iniciativa impulsada por académicos y empresarios- marca “una hoja de ruta” para cambiar.

El sindicalista le marcó como una contradicción el pedido de recortar gasto público y el apoyo a dicha plataforma, que repasó plantea como objetivo clases con un máximo de 25 alumnos, para lo que se precisa “por lo menos 7% o 8% del PIB” para contratar más educadores.

García Pintos le respondió que “la gordura del Estado” está en otras áreas e indicó que se sumaron 70.000 funcionarios públicos desde el 2005, muchos innecesarios. “A ese tipo de casos nos referimos cuando hablamos del excesivo gasto, no a ninguna motosierra”, agregó y sacó de discusión las ayudas sociales, por más que remarcó que también “hay que enseñar a pescar”.

El atraso cambiario y la voz de los trabajadores

Tanto el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, Gerardo García Pintos, como un asistente del público que pidió la palabra, cuestionaron que el Índice de Competitividad del Foro Económico Mundial (WEF por su sigla en inglés) no tomara en cuenta el “atraso cambiario brutal” que tiene Uruguay. El representante gremial dijo que es un problema “estructural y casi una política de Estado, porque lo han hecho todos los partidos”. A su vez, García Pintos cuestionó el déficit fiscal actual y advirtió sobre el futuro: “Ya hay anuncios que el déficit será mayor este año y esto se descontrola, ojo con el grado inversor y lo que vamos a pagar de intereses. No queremos una crisis, queremos alertar”. Bruno Gili, socio de CPA Ferrere y uno de los encargados de elaborar el informe junto a la Universidad ORT, aceptó la crítica sobre el atraso cambiario y planteó que más allá de alguna diferencia en lo micro, un ranking de este tipo -que evalúa a 140 países en base a 98 variables, tomando datos objetivos y entrevistas a empresarios- es “una herramienta para ordenar el debate” sobre las reformas necesarias. Fernando Pereira, presidente del Pit-Cnt, señaló que se omite la visión de los trabajadores, lo que compartió García Pintos. Gili les explicó que puede comunicarse por mail con los responsables del informe, aunque puso en duda que tomen en cuenta la recomendación. “Mejor me pagan un pasaje a Davos (donde se reúne cada año el WEF) para hablarlo”, dijo el consultor y el presidente del Pit-Cnt acotó que “capaz (el candidato presidencial Juan) Sartori lo paga”, provocando risas en el auditorio.