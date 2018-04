Conversaciones de comercio entre Estados Unidos y China son un "proceso largo"

Trump se está preparando para enviar una delegación a China para tratar de evitar una "guerra comercial". El mandatario ha amenazado con aplicar una nueva ronda de US$ 100.000 millones en aranceles a productos chinos que podrían ser dirigidos contra teléfonos celulares, computadores y otros bienes de consumo.



China tomó represalias contra una ronda inicial de US$ 50.000 millones en aranceles estadounidenses.



Kudlow, conocido por ser partidario del comercio, dijo que se unirá a la delegación del secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en Pekín para las negociaciones, junto al asesor comercial de Trump, Peter Navarro, un escéptico sobre China, y el representante comercial estadounidense, Robert Lighthizer. No quiso decir cuándo viajará el grupo.



"Estamos representando los intereses de Estados Unidos y tenemos quejas (...) de modo que queremos resolver estas quejas", declaró Kudlow a periodistas en la Casa Blanca. "Esa es nuestra esperanza, que podamos lograr algún avance. No va a ser final, no va a ser el final del camino. Es un proceso largo".



Kudlow se reunió el miércoles con el presidente ejecutivo de Apple, Tim Cook, cuya empresa fabrica productos en China y que ha llamado a la calma durante un reciente resurgimiento de las tensiones comerciales con Pekín.



Trump también ordenó al Departamento del Tesoro que considere nuevas restricciones a las inversiones para China. Al ser consultado sobre las propuestas, Kudlow dijo que "todo está sobre la mesa".



[EN BASE A REUTERS]