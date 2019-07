Se convierten en millonarios virtuales por error informático de un banco alemán

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El fallo se produjo este jueves a primera hora. Varios clientes de Comdirect salieron a las redes sociales a celebrar cómo, de la noche a la mañana, se habían convertido en millonarios. Al actualizar en Internet el estado de sus cuentas y depósitos de acciones habían visto saldos de dos, tres y hasta cuatro millones de euros. O agujeros de un volumen similar.



"¡Gracias, querido @comdirect, por estos ingresos sorpresa! En el Monopoli sería: error bancario a su favor", escribía un usuario. Otro colgaba un extracto de su cuenta con 1,4 millones de euros y decía: "cuando era millonario... @comdirect #error".



Un tercero, más serio, preguntaba en Twitter si la aplicación funcionaba correctamente y reportaba un saldo negativo de 4,5 millones de euros.



El banco logró subsanar el fallo rápidamente y para las nueve de la mañana las cuentas ya reflejaban su estado real en Internet. Comdirect explicó al "Süddeutsche Zeitung" que el fallo informático no se produjo en su sistema, sino en el de un proveedor, y que sólo afectó a cómo se mostraba el estado de la cuenta en la página web y en la aplicación, pero no a su registro contable.



"El estado real de los depósitos y con él el límite de crédito no han estado ni están afectados", explicó el banco al diario económico "Handelsblatt".



Este incidente es el último de una larga serie de problemas informáticos en entidades financieras alemanas. Algunos son anecdóticos; otros, más graves, como el que hace unas semanas llegó a bloquear tarjetas y retiradas de efectivo en cajeros del Commerzbank.



Algunos expertos han advertido que parte de estos fallos se deben a los sistemas informáticos obsoletos que emplean algunos bancos.



