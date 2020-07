Coronavirus golpeó expectativas de industriales sobre la economía y están en peor nivel desde que se relevan

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“En abril, las expectativas de los empresarios disminuyeron significativamente, lo que se explica por la crisis a nivel mundial que ocasionó la pandemia del COVID-19”, señaló la Encuesta Mensual Industrial realizada por la Cámara de Industrias (CIU) divulgada ayer.

“El confinamiento ha traído como consecuencia la caída de la demanda de bienes y servicios, nuevas formas de trabajo, problemas de acceso a materias primas, entre otros problemas, que han generado una inestabilidad a nivel económico. Particularmente, las expectativas de los empresarios referentes a la economía y a la empresa registraron el menor valor desde que se releva la encuesta (desde 1998), mientras que las referentes al mercado interno y externo también se encuentran en niveles muy deteriorados en la comparación histórica”, afirmó la CIU.

El pesimismo industrial se refleja en que el 72% de los empresarios del sector preveía en abril que la economía iba a estar “peor” en los siguientes seis meses, frente a un 22% que pensaba que iba a estar “igual” y solo 2% que creía que iba a estar “mejor” (con un 4% que no sabía o no contestó). De esa forma el saldo neto (entre respuestas positivas y negativas) es de -70 puntos, algo no visto desde que se realiza el relevamiento.



Respecto a la empresa, el 53% consideraba que su situación sería “peor” en seis meses, con un 42% que creía que estaría “igual” y un 5% que esperaba que fuera “mejor”. El saldo neto es de -48 puntos, también sin precedentes desde que se realiza la encuesta.

Sobre las ventas al mercado interno, el 49% esperaba un empeoramiento en los siguientes seis meses, el 44% que estén igual y 6% que mejoren. Eso da un saldo neto de -43 puntos (el más pesimista desde noviembre de 2002 cuando era -46 puntos).



Para las exportaciones, el 57% de los industriales estimaba que estarían peor en seis meses, un 39% preveía que estén igual y 4% creía que estarían mejor. En este caso, el saldo neto es de -53 puntos (un guarismo similar a marzo de 1999).

“En cuanto a las ventas en volúmenes físicos del núcleo del sector industrial (excluye a la refinería de Ancap, la planta de Pepsi en Colonia y las plantas de celulosa de UPM y Montes del Plata), cayeron 14% en el primer trimestre de 2020 en la comparación interanual. Por su parte, en el acumulado de los 12 meses cerrado a marzo se observa una caída del 5,2%”, indicó la gremial.



“Las ventas industriales en volúmenes físicos con destino al mercado interno descendieron en la comparación interanual (-12%) en el primer trimestre de 2020”, agregó.



“Por su parte, el empleo industrial es una de las variables que más se ha deteriorado en los últimos años. En este sentido, en el primer trimestre de 2020 el personal ocupado disminuyó 4,5% en la comparación interanual”, expresó el informe.