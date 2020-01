El coronavirus podría interrumpir los planes de Apple para el iPhone, según Nikkei

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El plan de Apple Inc. para aumentar la producción del iPhone en un 10% en la primera mitad de este año puede toparse con una barrera, mientras el brote de coronavirus se extiende por toda China, según informó el martes la publicación Nikkei Asian Review.

La compañía ha pedido a sus proveedores, muchos de los cuales tienen centros de fabricación en China, que fabriquen hasta 80 millones de iPhones en la primera mitad de 2020, informó Nikkei, que recoge comentarios de personas familiarizadas con los planes de la compañía.

Apple ha realizado pedidos de hasta 65 millones de sus antiguos iPhones y hasta 15 millones de unidades de un nuevo modelo de precio reducido que planea presentar en marzo, según el artículo.



Sin embargo, la producción en serie que debe comenzar la tercera semana de febrero podría retrasarse debido al virus, informó Nikkei.



El brote de coronavirus ha matado hasta ahora a más de 100 personas e infectado a más de 4.500 en China, ha dejado atrapados a decenas de millones durante las festividades del Año Nuevo Lunar y ha hecho temblar a los mercados mundiales.



Las acciones de Apple subieron alrededor del 86% en 2019, superando el 29% de aumento del índice S&P 500. Las acciones cerraron el lunes con una caída de casi un 3% a US$ 308,95, mientras los temores del coronavirus arrastraban a los valores estadounidenses de chips y tecnología.



Apple, con sede en Cupertino, California, que registró más de US$ 142.000 millones en ventas de iPhone en el año fiscal de 2019, ha introducido variantes de smartphones más baratas para atraer compradores y contener el descenso de las ventas de su principal categoría de productos.



El fabricante de iPhone está listo para informar de sus resultados del primer trimestre después del cierre de los mercados el martes.



Apple no respondió a una solicitud de comentarios de Reuters.