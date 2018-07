Cosse rechaza las críticas a UTE por los apagones

En las últimas semanas, los cortes de energía eléctrica se han sucedido en diferentes barrios de Montevideo. Los sindicatos de UTE lo achacan a la falta de inversiones del ente en distribución, mientras que la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse salió al cruce de esas acusaciones.

El presidente de la Asociación de Profesionales y Mandos Medios de UTE (Aprom), José Pedro Pena dijo que la empresa no hizo las inversiones mínimas en distribución, como sí se hizo en generación. "Lo que se ha invertido en distribución no fue para los clientes en general, sino estuvo básicamente destinado a obras de carácter social para la zonas de asentamientos", señaló en declaraciones al diario El Observador.

También el mismo medio publicó que la Agrupación de Funcionarios de UTE (AUTE) denunció que los cortes de energía incrementaron sus interrupciones "de forma notoria y alarmante" y que "el directorio está lejos de tomar decisiones para revertir la situación", además que mencionó el "recorte de inversiones" como causa.

Consultada en la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados —a la que concurrió por la Rendición de Cuentas—, Cosse dijo que "no hay nada razonable ni científico que indique que un tema vinculado con las inversiones pueda tener que ver con un problema técnico. No tenemos ningún elemento para decir eso". La ministra explicó que "los sistemas de ingeniería requieren siempre trabajo en equipo, evaluaciones muy discutidas y la aplicación del método científico; no les aporta nada que existan afirmaciones que no tienen sustento".

Agregó que "las fallas que ha tenido UTE son técnicas y la empresa las está investigando, porque una vez que sucede un problema en un sistema de ingeniería hay que analizar bien por qué fue, hay que tratar de reproducirlo, de ser posible, o de reproducir el fenómeno en algún ambiente similar; eso forma parte del método científico. Cuando de alguna forma uno llega a reproducir el fenómeno, está más cerca de la causa, pero eso lleva tiempo".

Desde 2006, UTE viene registrando entre 50.000 y 60.000 compensaciones a clientes por semestre, lo que representa alrededor de US$ 1 millón, en promedio, que la empresa deja de cobrar debido a la frecuencia y extensión de los apagones, según dijo el presidente de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, César Falcón.