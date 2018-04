Cosse anunció que Schuepbach consiguió capital para continuar búsqueda de petróleo

La ministra de Industria, Carolina Cosse, anunció que "seguramente" se van a continuar las exploraciones de petróleo onshore, luego de que la empresa Schuepbach consiguiera capitalizarse, informó a Radio MonteCarlo.



“La empresa con la que Ancap tiene el contrato no es Petrel, es Schuepbach, de la cual Petrel tiene una parte accionaria", explicó Cosse luego de que la compañía australiana anunciara que no tenía los fondos suficientes para continuar con la búsqueda de hidrocarburos.



La ministra indicó que "los otros socios de Schuepbach consiguieron capital. Se ha producido seguramente un cambio en la composición accionaria y creo que es una muy buena noticia”, consideró.



Esto, explicó, implica que "seguramente" se continuarán con las exploraciones en terreno terrestre.

Ancap sin ofertas por bloques petroleros en el mar

El 18 de septiembre pasado, el gobierno hizo el lanzamiento oficial de la Ronda Uruguay III para exploración y explotación de hidrocarburos en el mar.



Ayer jueves era la apertura de ofertas por los 17 bloques marítimos que se pusieron a disposición, pero Ancap no recibió ninguna y declaró "desierta la licitación".



"Era de suponer que no se presentara nadie. No había ambiente", dijo a El País una fuente de Ancap.



"Si no hay las ofertas que hubo en otras Rondas no puede considerarse un fracaso o un momento inadecuado", había dicho a la agencia Reuters el secretario ejecutivo de la Asociación Regional de Empresas de Petróleo y Gas Natural en Latinoamérica y El Caribe (Arpel), Jorge Ciacciarelli.