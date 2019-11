El coste de la canasta básica argentina aumenta un 2,5% en octubre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un argentino necesita 11.536,46 pesos (US$ 185) para cubrir la canasta básica total y no caer por debajo de la línea de pobreza, un 2,5% más de lo que requería en septiembre, según el informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) relativo a octubre y difundido ayer miércoles.

Este indicador, que centra sus datos en la ciudad de Buenos Aires y el cinturón urbano que lo rodea, mostró que, pese la tendencia al alza, octubre finalizó con el aumento interanual de la canasta básica más bajo del último año (+47,1%).

Esta situación se da tras más de un año y medio de recesión económica, que ha elevado los niveles de inflación y de pobreza.



En cuanto a la canasta básica alimentaria, que sirve como indicador de la línea de indigencia, se situó en los 4,596 pesos (US$ 73,5), lo que supuso una subida mensual del 2,1% -la cifra más baja en cinco meses- e interanual del 45,9% -la más baja en un año-.



El salario mínimo actual de Argentina, que asciende a 16.875 pesos (US$ 270), alcanza para que una persona pueda cubrir su canasta básica, pero no es suficiente para muchos hogares.



De las tres familias tipo que el Indec pone como referencia para realizar sus cálculos, solo una podría mantenerse por encima de la línea de la pobreza a base de salarios mínimos.

En un hogar constituido por un hombre, una mujer y tres hijos menores necesitan 37.493 pesos (US$ 600) para completar la canasta básica total, mientras que en uno formado por una pareja adulta y dos niños necesitan 35.648 pesos (US$ 570), cantidades inalcanzables con solo dos sueldos mínimos.



Por otra parte, una familia de tres integrantes, compuesta por una mujer de 35 años, un hijo de 18 y su madre de 61, necesita unos ingresos de 28.380 pesos (US$ 454) para sobrepasar la línea de la pobreza.

Para elaborar el cálculo de la canasta básica alimentaria el Indec toma en cuenta "los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un varón adulto, entre 30 y 60 años, de actividad moderada, cubra durante un mes esas necesidades", e incluyen productos como papas, carnes y leche.



Según el organismo oficial de estadística, un 35,4% de la población vivía bajo la línea de pobreza en el primer semestre de 2019, en un país en el que la inflación es del 50,5 % interanual.