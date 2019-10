Crece el interés de los argentinos por comprar propiedades en Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las consultas de argentinos para comprar inmuebles en Uruguay aumentaron tras las elecciones primarias en el país vecino. La situación económica argentina con una gran inestabilidad y la nueva devaluación, hizo que bajara la rentabilidad de alquilar las propiedades en Argentina —pasó del 2,5% anual al 2% aproximadamente, según informó La Nación—. Es así que el mercado uruguayo se presenta como una posibilidad de inversión.



"Después de las PASO se incrementaron considerablemente las consultas de quienes quieren invertir capitales en Uruguay en inmuebles, que es lo que nosotros hacemos. Veníamos de una situación de meseta y se empezó a mover. Pasamos de tener casi ninguna consulta vinculada a la temporada a tener cinco o seis entrevistas por semana con inversiones", afirmó Gustavo Pereira, de la inmobiliaria Amarras que tiene oficinas en Maldonado y Montevideo a La Nación.



El portal Infocasas, donde se puede comprar o alquilar viviendas, también registró un aumento según pudo constatar El País. La inmobiliaria virtual explicó que de las 100.000 consultas que reciben en promedio por mes un 3% es argentinos. Sin embargo, tras las elecciones primarias en Argentina, vieron un crecimiento aproximado de un 250% de preguntas de argentinos, lo que corresponde a un total de 10.500.



En la misma línea, la web www.gallito.com.uy vio un incremento de los usuarios argentinos que visitan la página en un 52% si se comparan los meses de julio (4.511) y agosto (6.863). A su vez, si solo se toman en cuenta los usuarios que entran a la sección de ventas del portal, el aumento de argentinos fue de 36% entre ambos meses.



El País también consultó a MercadoLibre Uruguay que informó que tras las elecciones primarias en Argentina desde el "lado de la demanda se observó un incremento pero no es significativo".

"Lo que busca el argentino en Uruguay es estabilidad. Lo primero que querés es que tu inversión esté asegurada: que no te la quiten, pesifiquen o te den un bono. La otra característica por la que se invierte mucho en Uruguay es porque es fácil. Solo con un DNI se compra una propiedad. Además está la idiosincrasia, el argentino está cómodo invirtiendo acá y el otro factor económico es que es rentable. La rentabilidad no es brutal, pero un departamento en Montevideo te da un 4% o 4,5% de rentabilidad anual", aseguró Pereira.

Alejandra Covello, de Covello Propiedades en declaraciones al diario argentino, también dijo que las mejores oportunidades en términos de rentabilidad en Uruguay hoy se encuentran en Montevideo, donde se ofrecen departamentos desde el pozo por US$ 2.600 el metro cuadrado, mientras que los de categoría pueden ascender a US$ 3.500 el metro cuadrado.



En Punta del Este, en cambio, la brecha es más grande y hay oportunidades de inversión desde US$ 2.800 el metro cuadrado a US$ 4.500, pero los inmuebles premium están un 20% a 30% más baratos que el año pasado por la retracción de los clientes argentinos.



"Los mayores consumidores en Punta del Este son los argentinos. Hace unos años representaban el 80% de la demanda y hoy son un 60%, los uruguayos, un 30% y el 10% restante son brasileños", apuntó. Sin embargo, quien compra en Punta del Este no lo hace por la rentabilidad, que es del 2,5% al 3% anual, sino por recreo y generalmente alquila la propiedad solo para compensar los gastos de mantenimiento.



