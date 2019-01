Crecen los proyectos de inversión presentados

A su vez, son más que el mismo lapso de 2015 y 2016 (348 y 410 iniciativas respectivamente).

En cuanto al monto asociado a los proyectos presentados, fue de US$ 1.734 millones en enero-noviembre, lo que marca un aumento de 269% respecto al mismo período de 2017.

¿Hay un cambio en la inversión que venía en caída o hay un efecto de "adelanto de inversiones" porque el nuevo decreto que reglamentó la ley es considerado menos beneficioso que el anterior? Hay argumentos en los dos sentidos, pero para saberlo con certeza habrá que esperar al año próximo y ver si el comportamiento sigue igual o no.

En el acumulado a noviembre del año, el 69% de los proyectos presentados corresponde a pequeñas y medianas empresas.

A su vez, el 51% de los proyectos prevé localizarse en el interior del país, el 40% en Montevideo y el 9% en varios departamentos.

En cuanto a los sectores de actividad, por cantidad de proyectos, el 30% correspondió al comercio, el 28% a la industria, el 25% a servicios, el 12% al agropecuario y el 5% al turismo. Si se analiza lo mismo en monto, el 54% de la inversión presentada (US$ 938 millones) es de la industria, el 19% (US$ 331 millones) es del comercio, el 15% (US$ 257 millones) es de servicios, el 7% (US$ 124 millones) es del agro y el 5% (US$ 85 millones) es del turismo.

El doble objetivo de recuperar niveles de inversión y empleo marcó los cambios a la reglamentación de la ley de Inversiones que otorga exoneraciones de impuestos que se implementó este año.

El puntaje máximo a obtener pasó de 100 a 130, con lo que se busca que los proyectos con "más capacidad de derrame en la economía obtengan mayores beneficios", también busca facilitar el acceso a las pequeñas empresas.