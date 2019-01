¿Cómo crecieron en 10 años las inversiones de AFAP en proyectos productivos?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hace una década, en 2008, las AFAP tenían invertidos en proyectos productivos que requieren financiación un 0,4% del Producto Interno Bruto (PIB). Año a año ese guarismo fue creciendo, llegando al 1% del PIB en 2010, al 2,2% del PIB en 2015 y al 3,8% en el año recién finalizado.

Pero si se tienen en cuenta los montos comprometidos a volcar por las AFAP, el valor invertido asciende al 6,2% del PIB en 2018. Esto ocurre porque por ejemplo al comprar las AFAP los US$ 500 millones de certificados de participación del fideicomiso CAF II, se acordó que aportarán el dinero cuando aparezcan proyectos de infraestructura para financiar, algo similar a lo que puede ocurrir con algunas obras por Participación Público-Privada (PPP).

En dinero, esto marca un crecimiento en una década mayor a US$ 2.100 millones, ya que en 2008 sumaban US$ 133 millones las inversiones en emprendimientos productivos y el año pasado llegaron a los US$ 2.279 millones (sin contar lo comprometido).

Las cifras fueron reproducidas por un artículo publicado en la web de Unión Capital AFAP, que repasa la evolución de las inversiones de las administradoras de fondos y su repercusión en el mercado de valores local.

"El deber fiduciario de las AFAP es maximizar el fondo de cada trabajador para su futura jubilación, no desarrollar el mercado de capitales local. Sin embargo, con estas inversiones el mercado de capitales naturalmente crece y se va desarrollando. Esto favorece el crecimiento de la economía y el empleo, generando un círculo virtuoso que beneficia a los afiliados a través de sus cuentas de ahorro individual", repasó Unión Capital.

Según datos del Banco Central (BCU) —regulador— reproducidos ayer por El País, el mercado de valores uruguayo cerró el 2018 con US$ 38.262 millones en circulación, un crecimiento exponencial respecto de 10 años atrás, cuando apenas superaba los US$ 14.000 millones.