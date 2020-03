¿Creció el comercio electrónico luego de que cerraron los shoppings y varios locales?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El brote del nuevo coronavirus en el país impactó de manera directa en el sector empresarial. Muchos negocios resolvieron cerrar sus puertas al público y otros se vieron obligados luego de que por decisión del gobierno no abrieran más los shoppings.

Ante esta situación, el ecommerce se presenta como una alternativa para continuar operando. Guillermo Varela, presidente de la Cámara de la Economía Digital del Uruguay (CEDU), comentó que hubo un “notorio incremento” en el volumen de las transacciones de pago como también de consultas.



Sin embargo, explicó que “no hay un clima de alegría ni de euforia” ya que esas compañías vieron afectadas sus ventas en los negocios físicos. Varela planteó el siguiente escenario: si un negocio vendía 100 productos en sus tiendas y 10 vía internet, ahora solo comercializa 30 o 40 a través del comercio electrónico. Por lo tanto, el volumen total de productos vendidos cayó.



En una situación diferente están las plataformas de ecommerce porque la venta de los productos y servicios ya era exclusivamente en línea.



Rafael Hermida, gerente de MercadoLibre en Uruguay, explicó se mantuvo el ritmo de crecimiento que se registró en los meses anteriores. La suba fue del 40% aproximadamente en comparación con el mismo periodo del año pasado. "No fue que vimos un pico que cambió el negocio", agregó.



Sin embargo, donde sí hubo una variación fue en el comportamiento de los clientes: "Hay categorías que crecen un poco más” mientras que otras “sufren un poquito el impacto”, afirmó.



Las áreas que más aumentan están relacionadas “a la cuarentena como, por ejemplo, los artículos de deportes y fitness: caminadores, bicicletas fijas, juegos de pesas y mancuernas”. A su vez, hubo un incremento de ventas en los juegos para niños y en el entretenimiento para jóvenes. La tercera categoría son los artículos de “primera necesidad y de cuidado de la salud”.



Asimismo, Hermida contó que se realiza un control de precios sobre artículos de este tercer grupo. Cuando entienden que el valor es “abusivo”, dan de baja la publicación. En Uruguay se tomó esta medida con 2.800 publicaciones y en la región con 45.000.



Por otra parte, en referencia al servicio MercadoPago —plataforma de cobro a compradores— informó que vieron un “incremento en el interés” por la implementación del sistema. “Las consultas por parte de los comercios” se triplicaron en la última semana.



Desde MercadoLibre tomaron medidas frente al brote del coronavirus porque quieren "ser parte de la solución de fondo", explicó Hermida. Por ejemplo, realizaron campañas de concientización, implementaron el teletrabajo con sus trabajadores, y, su vez, están en contacto con el gobierno para realizar una donación al Plan Nacional Coronavirus.



Empresas obligadas a adaptarse.

La llegada del coronavirus empujó a algunas empresas a reacomodarse. El presidente de CEDU dividió a los comercios en tres grupos. En un primer lugar ubicó a los que se encontraban “preparados y pudieron derivar parte de sus ventas del canal tradicional al online sin problema".



Un segundo grupo son "las que estaban a mitad de camino, donde el comercio electrónico era un tema menor, y ahora tratan de adecuarse lo más posible".



Por último, aglomeró a las que "no operaban ni se hallaban preparadas y se ven obligadas a hacer en el menor tiempo posible lo que se debería haber realizado en otros plazos”.



Además, la crisis que vive el sector trajo un cambio de prioridades dentro de los negocios. “Los tomadores de decisiones de las empresas” se vieron “obligados a entender, desarrollar y tener una plataforma electrónica”, dijo Varela.



“Por primera vez me han llamado los propios dueños de las empresas para entender qué hace falta para estar optativos en el mundo digital cuando antes no veía al canal online como una prioridad”, agregó.