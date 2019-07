Creció el Índice de Confianza del Consumidor aunque sigue en moderado pesimismo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) tuvo un nivel de 47,1 y se mantiene en la zona de moderado pesimismo en junio. En comparación al mes anterior, el índice se recuperó 1,8 puntos y “revierte la contracción del mes previo”, explica el informe difundido por la Universidad Católica de Uruguay (UCU).



El ICC es elaborado por la Cátedra SURA de Confianza Económica de la UCU junto a Equipos Consultores.



Hay tres subíndices que componen el ICC y todos presentaron resultados más positivos que el mes anterior. Uno de ellos es el de Situación Económica Personal que subió 2,8 puntos porcentuales. En cuanto al segundo, que es la percepción sobre la Situación Económica del País, el informe aclara que se vio impulsado porque el país está en año electoral. Este subió 1,5% -crece por cuarto mes consecutivo- y se vio impulsado por la percepción de condiciones para los próximos 12 meses que se incrementó 2,1 puntos porcentuales.



En cuanto a la predisposición de compra de bienes durables, que es el tercer subíndice que compone el ICC, este se “recupera parcialmente” 1,2% frente a la “marcada contracción de mayo (-5,1)”. El informe explica que la mejora se enmarca en una situación de más optimismo para la Situación Económica País y Personal y la estabilización de la moneda ya que se “interrumpió su racha alcista”. A su vez, destaca que el crecimiento fue impulsado por la sección “casas y automóviles” que fue el que tuvo una mayor baja el mes anterior.



Si se toma en cuenta el primer semestre de 2019, el ICC presentó igual valor que el mismo periodo de 2018. Sin embargo, los subíndices presentan diferencias. Por ejemplo, en el presente año la Predisposición a la Compra fue más conservadora.



El informe también destaca que hubo una mejora de la confianza del consumidor en las estadísticas que califica como “Otros indicadores”. Dos claros ejemplos son: Expectativas de desempleo que bajó 2,9 puntos y Expectativas de ingresos de la familia para los próximos 12 meses que creció 1,3. A su vez, el índice Expectativas de desempleo “alcanza la posición menos pesimista desde setiembre de 2017” con un nivel de 60,5. En la misma línea “se podría incluir a las Expectativas de Inflación (-3,7), no obstante en este caso la mejora no es tan sostenida, ya que en los dos meses anteriores se avanzó hacia mayor pesimismo”.



La estabilización del tipo de cambio explicaría la recuperación de Preferencia de depósitos en el país con aumento de 5,3. A su vez, Preferencia por depósitos en moneda nacional vs en moneda extranjera que creció un 2,9% y la mejora en ambos indicadores “podrían asociarse más a una recuperación del mes”.



El promedio de las estadísticas del primer semestre de 2019 dentro de la categoría “Otros indicadores” en comparación del mismo periodo de 2018 presentó varias diferencias. La mayor variación se vio en el índice que capta la preferencia por depósitos en moneda nacional ya que fue 8,9% menor. La caída “se asociaría a la depreciación promedio de 15,6% de la moneda nacional frente al dólar del primer semestre de 2019 frente al de 2018”.



A su vez, Expectativas de Inflación tuvo una variación de -5,0 entre ambos semestres. Por último, el informe destaca que el índice de percepción de Capacidad de ahorro de la familia presentó un mayor optimismo con una variación de 2,9% que, aunque “la percepción sobre la Situación Económica Personal Actual en el semestre empeoró (-2,0), podría asociarse a la percepción más optimista en materia de evolución de los precios”.