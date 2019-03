Creció 83% la salida de carga por Fray Bentos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El puerto de Fray Bentos movilizó el año pasado un total de 531.000 toneladas de carga, lo que significó un incremento de 83% respecto al 2017 y el mayor registro histórico.

La suba de actividad se dio por la mayor cantidad de operaciones de cebada malteada y madera en rolos, informó el Instituto Nacional de Logística (Inalog).



“Haber tenido el río Uruguay más profundo contribuyó a que operaciones que no se pensaban para Fray Bentos se concreten”, destacó el presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Alberto Díaz.



Tal es el caso de la madera en rolos, que fue “lo que llevó para arriba los registros”, más allá que en 2018 “se movió granel como no se había movido antes” en la terminal, agregó el jerarca.



Hasta el año pasado, el mayor registro de actividad en el puerto fraybentino correspondía al año 2003, cuando se habían movilizado 510.000 toneladas.



En una nota publicada en la web de Presidencia, Díaz subrayó la importancia de la madera en rolos para la terminal ubicada en el departamento de Río Negro y explicó que “el valor del pino, su costo de extracción y su transporte a China permiten cargar parte en Fray Bentos y complementar en el puerto de Montevideo”.



“La carga contenerizada que no pudo salir por Paysandú (debido a las inundaciones) lo hizo por ese puerto”, indicó.



A su vez, el presidente de la ANP informó que para continuar la expansión se procura anexar a la terminal terrenos adquiridos hace algunos años por el organismo y vincularlos a través de una calle portuaria interior, lo que potenciará el desarrollo.



Díaz recordó que hay empresarios interesados en conectar Fray Bentos con los puertos bolivianos a través de la hidrovía Paraguay-Paraná. El mes pasado una delegación boliviana presidida por el director de Operaciones de la Administración de Servicios Portuarios de aquel país recorrió el puerto fraybentino y también el de Nueva Palmira (Colonia), y estimaron que podrían sacar hasta 30.000 toneladas de carga por esas terminales.



“Lo importante es que se sigue pensando en el puerto de Fray Bentos para nuevos proyectos”, concluyó Díaz.