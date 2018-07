Créditos para Ancap y ALUR por US$ 160 millones

Dos resoluciones del Poder Ejecutivo de finales de junio autorizan a la petrolera estatal Ancap y su subsidiaria Alcoholes del Uruguay (ALUR) a contraer créditos por hasta US$ 160 millones.

En el primer caso es la renovación de una parte de los préstamos que vencen en 2018 y en el segundo son tres créditos bancarias para saldar deudas ya contraídas.

El documento firmado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el de Industria referido al ente petrolero detalla que "en el año 2018 estaría venciendo endeudamiento financiero por US$ 136 millones de los cuales Ancap pretende renovar por un monto de hasta US$ 90 millones".

Ante eso, la empresa estatal "realizará un llamado invitando a varias instituciones bancarias para que coticen en moneda nacional (pesos uruguayos y Unidades Indexadas) o en dólares por un plazo de uno, dos o tres años".

Ancap informará al MEF los resultados del llamado y luego se resolverá la mejor opción. El ente aclaró que la operación "no implica un aumento del endeudamiento de la empresa".

La otra resolución informa que Ancap solicitó autorización para que su subsidiaria ALUR contraiga "tres contratos de préstamos con instituciones bancarias de plaza, por hasta un monto total de US$ 70 millones, a los efectos de cancelar créditos que se encuentran vencidos por idéntico monto".

En concreto, se trata de un préstamo con el Banco Santander por hasta US$ 40 millones a un plazo de tres años, otro con el BBVA en dos tramos (uno por hasta US$ 10 millones y otro por hasta US$ 5 millones) también a tres años, y el último con el Banco Itaú por hasta US$ 15 millones a dos años.

En todos los casos Ancap sale como garantía y fueron operaciones no objetadas por la Asesoría Macroeconómica y la Unidad de Gestión de Deuda del MEF.