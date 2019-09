La crisis de Argentina ya impacta en las exportaciones de Brasil y afecta a la industria automotriz

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las exportaciones de Brasil a Argentina se desmoronaron cerca de un 40% en lo que va de año y golpearon fuertemente a algunos sectores estratégicos, como el automotriz.



La venta de productos brasileños a Argentina, su tercer socio comercial a nivel mundial y el primero en la región, pisó el freno en medio del deterioro de su economía, pasando de US$ 11.307 millones en los primeros ocho meses de 2018 a US$ 6.778 millones en el mismo periodo de este año.



De esta forma, Brasil ha registrado un déficit de US$ 260 millones con su vecino del sur, según los datos del Ministerio de Economía.

Argentina llegó a ser el principal destino de los productos industrializados brasileños, pero cayó al segundo puesto, por detrás de Estados Unidos, en medio de una crisis financiera que, pese a su agravamiento, no ha sorprendido a los industriales del gigante latinoamericano.



“Esa crisis no empieza hoy, pero se ha intensificado. Argentina respondía por el 7% de la producción industrial brasileña hace 12 años y hoy representa el 1%”, afirmó a EFE el economista de la Federación de Industrias de Sao Paulo (Fiesp), la patronal más influyente del país, André Rebelo.



Uno de los sectores más golpeados por la situación económica de Argentina ha sido el automotriz, que sigue intentando retomar el vuelo tras la recesión que Brasil enfrentó entre 2015 y 2016, cuando el Producto Interno Bruto (PIB) cayó casi siete puntos porcentuales.



Según los datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores (Anfavea), hasta 2018 Argentina representaba el 75% de las exportaciones de vehículos brasileños, mientras que actualmente responde por el 53%.



Brasil vendió a Argentina 160.965 vehículos entre enero y agosto de este año, lo que supone una caída del 53% en comparación con el mismo periodo del año anterior y el menor nivel desde 2013, de acuerdo con Anfavea.



"Argentina siempre va a ser estratégico debido a su proximidad, pero ahora necesitamos esperar para ver la solución", señaló el economista de la Fiesp.



[EN BASE A EFE]