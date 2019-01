¿La crisis en Venezuela puede afectar al mercado petrolero?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El ministro de Energía de Arabia Saudita, Khalid Al Falih, estimó ayer que la crisis política y social en Venezuela podría afectar el equilibrio del mercado petrolero.

"Los acontecimientos en Venezuela podrían tener un efecto en el mercado" petrolero, declaró el ministro en referencia a la grave crisis política que opone al gobierno de Nicolás Maduro con el jefe del parlamento venezolano, Juan Guaidó, que se proclamó presidente interino.

"Seguimos los desarrollos políticos allí (...) que pueden tener un efecto sobre el equilibrio del mercado", agregó Falih, cuyo país es el primer exportador mundial de crudo.

La producción de petróleo en Venezuela cayó drásticamente en los últimos meses, pasando de más de dos millones de barriles diarios a alrededor 1,4 millones de barriles por día.

Venezuela cuenta con las reservas de petróleo más grandes del mundo, más de 300.000 millones de barriles, pero es sobre todo crudo pesado cuya producción y proceso de refinación es costoso.

Estados Unidos sancionó a la compañía estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) dentro del proceso de presión contra Maduro, anunció Steven Mnuchin, secretario del Tesoro (ver nota en página B1).

A finales del año pasado, los miembros de la OPEP y productores no miembros del cartel decidieron reducir la producción en 1,2 millones de barriles por día para mantener los precios, hasta entonces a la baja. El acuerdo con duración de seis meses, entró en vigor a principios de enero.

Falih señaló que la OPEP se reunirá en marzo para evaluar el impacto de esta reducción de producción sobre los precios. Añadió que era prematuro decir si el acuerdo en cuestión iba a ser prolongado.

Retroceso.

En la jornada de ayer el petróleo cayó cerca de 3%, el mayor descenso porcentual diario en un mes. Los especialistas atribuyeron esta evolución al aumento de la actividad de perforación en Estados Unidos que apuntó que la producción podría subir más, y a las preocupaciones por una desaceleración económica global.

El crudo Brent se hundió US$ 1,71 (2,8%) hasta los US$ 59,93 el barril, mientras que el West Texas se desplomó US$ 1,70 (3,2%) hasta los US$ 51,99.

Las firmas de energía estadounidenses elevaron la semana pasada la cifra de plataformas petroleras por primera vez desde fines de diciembre a 862, en una nueva señal del crecimiento de la producción de crudo en el país que ha minado la confianza del mercado.

La disputa comercial entre Estados Unidos y China, sumado a la incertidumbre sobre cuánto tiempo permanecerá abierto el gobierno de Donald Trump luego que se acordó poner fin a una paralización histórica, diluyó el optimismo de los inversores, indicó el director de investigación de mercado en Tradition Energy in Stamford, Gene McGillian. "Esos factores parecen haber generado temor a una desaceleración del crecimiento de la demanda", dijo.