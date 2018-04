Crítica al pedido de sumar IVA a compras web

El planteo del abogado Ricardo Olivera Garcia que recibió el apoyo de empresarios y la Cámara Nacional de Comercio y Servicios (CNCS) de incorporar el cobro de IVA a los productos traídos dentro de la franquicia de compras web, fue cuestionado ayer por el director de TiendaMIA (página online que permite comprar en Estados Unidos), Mario Colla.

"No comparto la idea de cobrar IVA a las 3 franquicias postales que quedan. Violando el TIFA (acuerdo marco sobre comercio e inversión que Uruguay firmó con Estados Unidos en 2007) que dice no custom duties or tax —derechos de aduana o impuestos—. El que viaja trae US$ 500 en valija y US$ 650 del free shop sin IVA, y el ciudadano común no puede", escribió Colla en su cuenta de Twitter.

La franquicia actual permite traer libre de impuestos tres envíos al año que no superen los US$ 200 ni los 20 kilos a cada mayor de 18 años. "Dourado con el taxi y los shopping centers de Uruguay tienen algo en común: están contra el consumidor y a favor de regulación para que pocos tengan oportunidad y privilegios", afirmó el director de TiendaMIA.

También en Twitter, el contador, docente universitario y secretario ejecutivo del Centro de Estudios Fiscales (CEF), Gustavo Viñales, aclaró que las compras web "pagan impuesto al consumo en origen". Agregó que podría pensarse "un régimen simplificado para pagar un diferencial de tasas en Uruguay, de manera de racionalizar el sistema y hacerlo más equitativo".