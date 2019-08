Las críticas de la oposición por el nivel de deuda que molestaron a Astori y su equipo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Economía, Danilo Astori, dijo en el Parlamento que la deuda neta de Uruguay -el endeudamiento contraído menos las reservas disponibles- está en un nivel “absolutamente razonable y sostenible”, lo que provocó cuestionamientos de la oposición y un retruque no solo del jerarca sino también de otros integrantes del equipo económico.

Al acudir el miércoles a la Comisión del Senado que analiza la Rendición de Cuentas, Astori informó que la deuda neta está en 41% del Producto. “Una cifra absolutamente razonable y sostenible, no para quedarnos tranquilos de que el país puede vivir endeudándose, sino de que tiene una deuda que es absolutamente capaz de manejar, evitando cualquier tipo de trastorno financiero importante”. Lo sustentó en “los indicadores de solidez financiera y el prestigio institucional del país”, factores que “juegan a la hora de analizar la evolución de la deuda”.



Si bien consideró “lógico” y “aceptable” que el nivel de deuda sea tema “de debate público”, Astori dijo que “no puede afirmarse, sin cometer un error, que su evolución puede llevarnos a situaciones de desequilibrio”.

Luego llegaron las preguntas de los legisladores. La senadora blanca Carmen Asiaín dijo que la “aparente preocupación (del gobierno) no se ha reflejado en la conducta fiscal”, y su par Carlos Camy marcó “diferencias” con el equipo económico por las proyecciones de PIB y déficit. El colorado José Amorín Batlle ensayó un saludo de despedida a Astori -destacó que condujo la economía por 15 años con “aciertos y errores”- pero dijo que “es evidente que entre sus éxitos no está el haber podido controlar el déficit fiscal”.



A su turno, Astori respondió que “más que preguntas se han realizado afirmaciones” por parte de los senadores opositores, que demuestran que “están presentes dos visiones distintas sobre el país, que le asignan a la política económica papeles diferentes”. Además, se quejó porque “se preguntan cosas que ya han sido analizadas y planteadas en esta sesión”.



También intervino el director de la Asesoría Macroeconómica, Christian Daude, y explicó que hoy la deuda bruta -sin descontar las reservas- está 1,3% por encima de lo proyectado en la Ley de Presupuesto de 2015. “Si lo consultan con cualquier profesional de la economía, les va a decir que es un desvío relativamente chico y no compromete la trayectoria de deuda”.



Además, el director de la Unidad de Gestión de Deuda, Herman Kamil, sostuvo que las obligaciones a pagar en 2020 suman US$ 1.870 millones, “un monto significativo” pero “manejable”.