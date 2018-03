Crudo baja tras mejor semana en 8 meses

El petróleo cayó ayer en Nueva York y Londres, tras registrar su mejor desempeño semanal en ocho meses la semana pasada. El barril de Brent del Mar del Norte para entrega en mayo cerró en US$ 70,12 en Londres, una caída de 33 centavos desde el cierre del viernes.



En Nueva York, el barril de “light sweet crude” (WTI), para el mismo período, también cedió 33 centavos, para terminar en US$ 65,55.



En el comercio asiático, el Brent llegó a US$ 71,05 y el WTI a US$ 66,55, su valor más alto desde finales de enero, y asimismo cerca de su nivel más alto desde fines de 2014.



La semana pasada, el WTI saltó un 5,6% y el Brent un 6,4%, su mayor aumento semanal en ocho meses.