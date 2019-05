El crudo venezolano sufre por apagones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Sin embargo, la petrolera estatal PDVSA aumentó su producción de crudo mejorado a 313.000 barriles el 2 de mayo y a 326.000 barriles el 3 de mayo, frente a los 298.000 de inicios de abril.

De acuerdo al documento al que accedió Reuters, la producción proviene de sus otros dos mejoradores y de la empresa mixta Sinovensa (que tiene en conjunto con CNPC de China), lo que sugiere que se acercó o superó las expectativas.



La producción de crudo de la nación, un elemento vital de su economía, ha caído este año ante una ola de apagones y las sanciones de Estados Unidos a PDVSA. A pesar del repunte, la producción total de los mejoradores se mantuvo muy por debajo de su capacidad combinada de 700.000 barriles por día (bpd). Un documento de PDVSA mostró que la petrolera no esperaba que los proyectos aumentaran la producción en abril.



Petromonagas, una empresa conjunta con Rosneft de Rusia, no esperaba un incremento de la producción, según el documento, debido a que sería sometida a “limpieza y reparación”, ya que sus hornos estaban bloqueados por productos de desecho, y era poco probable el reinicio de Petro San Félix, propiedad de PDVSA.



El más reciente documento mostró que los dos mejoradores aún no estaban produciendo, y que las actividades en Petro San Félix estaban “paralizadas”. Sobre Petromonagas, el texto agregó que se había limpiado uno de sus hornos, pero que el reinicio estaría determinado por la “estrategia corporativa”.



Petrocedeño, una empresa conjunta entre PDVSA, la francesa Total y la noruega Equinor, estaban produciendo 71.000 bpd, el 99% de su producción planificada. Petropiar, en la que la estadounidense Chevron participa como socio minoritario, produjo 125.000 barriles el 2 de mayo y 138.000 el 3 de mayo.



El documento también mostró que PDVSA ha reducido su déficit de nafta (se utiliza para diluir el crudo) a medida que los mejoradores que hay operativos aumentaron las tasas de recuperación de nafta usada.