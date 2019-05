¿Cuánto podría ser el ajuste en el precio de los combustibles?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



Pero como toda suba que se aleja de los restantes valores, genera inconvenientes fundamentalmente por el traslado a precios, que diluye parte de las mejoras de la competitividad.

Un precio clave que se ve afectado es el de los combustibles, ya que el petróleo se cotiza en moneda extranjera. Si a su vez el valor internacional del crudo aumenta más allá de lo previsto, crecen las probabilidades de un ajuste en las tarifas. Tal lo que acontece en la actualidad dados los valores del dólar y el crudo proyectados a comienzos de año por Ancap que han quedado muy rezagados respecto a los vigentes.



De la propia paramétrica de la empresa se puede estimar que para cumplir con los objetivos financieros trazados y sin apelar a una política de subsidios cruzados, los precios de las naftas deberían aumentar 5,8% y el del gasoil 9,8%



El precio de los combustibles se fija en función de los costos de Ancap. Las variables que más inciden en esa estructura de costos son el precio internacional del petróleo y la cotización del dólar. En función de ello la empresa fija valores proyectados o parámetros de esas variables al momento de actualizar el valor de los combustibles. Esa paramétrica se revisa semestralmente en función de la evolución que efectivamente muestren tanto el dólar como el precio del crudo.

En Ancap ven “difícil” que se pueda mantener el precio de las naftas By Alejandro Mendieta En Ancap ven “difícil” que se pueda mantener el precio de las naftas MIRA TAMBIÉN En Ancap ven “difícil” que se pueda mantener el precio de las naftas

La paramétrica que se estableció a comienzos de año proyectó un barril Brent a US$ 54,50 y un tipo de cambio promedio de $ 33,60. Ese barril teórico valuado en pesos uruguayos cotiza a $ 1.831,20. Distintos acontecimientos, locales e internacionales llevaron a que las cotizaciones hayan sido superadas y al momento de escribir esta nota el precio del barril de petróleo cotiza levemente por debajo de los US$ 70 al tiempo que el dólar interbancario orilla los $ 35. Aplicando estos valores a la paramétrica da un barril teórico de $ 2.440, un 33% por encima del valor fijado a principios de año.

Foto: AFP

Por cierto, no es simpático subir los combustibles, cuando ya de por sí son caros (los más elevados de la región) y constituyen una de las variables que afectan la competitividad del sector productivo.



Pero, una divergencia de tal magnitud amerita un ajuste al alza, ya que de no hacerlo el impacto en las finanzas de Ancap, y con ello en el resultado fiscal global, sería muy negativo.



La pregunta entonces es cuál es el porcentaje de aumento. Lo primero que hay que decir es que no es un traslado automático. En primer lugar, por que como ya se dijo, la paramétrica se revisa a los efectos que refleje valores promedio del período y no cotizaciones puntuales. En tal sentido hay que preguntarse que tan permanentes son los nuevos valores del crudo y el dólar. La mala noticia es que parecen ser bastante permanentes.

La suba del petróleo responde a sanciones de Estados Unidos a Irán y la del dólar a movimientos internacionales y regionales que nada indica se reviertan. Por el contrario, en el caso del dólar, Uruguay acompañando a la región está procesando un ajuste de precios relativos. En tal sentido, el ajuste parece inevitable.



Pero lo que no es tan claro es el porcentaje de aumento. La paramétrica que presentó Ancap para este año fija los valores proyectados del dólar y el crudo que bajo distintos escenarios le posibiliten alcanzar un ingreso neto tal que le permita cubrir los costos operativos (donde se proyecta una reducción de US$ 15 millones respecto al año anterior).



El ingreso neto se proyecta en función de las ventas estimadas de gasolinas y gasoil. Ese ingreso es el que le queda a la empresa petrolera una vez que se deduce del precio al público los impuestos que recaen sobre los combustibles (Imesi en el caso de las gasolinas e IVA en el del gasoil), el margen de distribución, el fideicomiso del boleto incluido en el precio del gasoil y otros componentes menores.



Actualmente el precio promedio al público de las gasolinas es de $ 54,95 por litro mientras que a la empresa petrolera le quedan $ 22,90. En el caso del gasoil los valores son $ 40,40 y $ 23,15 respectivamente.

Foto: Fernando Ponzetto.

La presentación de la paramétrica para este año difirió de las de años anteriores, ya que Ancap no muestra cuales deberían ser los aumentos porcentuales o valores de los combustibles en distintos escenarios, sino el ingreso neto necesario para cumplir con sus metas.



Lo interesante es que el peor escenario proyectado no previó un valor del dólar como el actual ni cotizaciones del crudo superiores a US$ 70.



Pero en todo caso, la hipótesis extrema trabajada de un barril a US$ 70 y el dólar a $ 34,80 se asemeja bastante a la situación actual y permite estimar cual es el incremento en el precio que necesita Ancap para alcanzar su objetivo financiero.



La paramétrica actual proyectó ingresos netos por $ 43.500 millones. Esos ingresos deberían subir a $ 49.800 con el nuevo valor del dólar y del crudo, lo que implica un aumento promedio de 14,5%.



Este porcentaje no es el que necesariamente deban aumentar los combustibles al usuario final, ya que entre ese precio y el que efectivamente recibe Ancap hay una serie de costos que no tienen por que subir.



Por lo pronto el fideicomiso del boleto y el Imesi si fijan una vez al año. Suponiendo que los otros costos tampoco se incrementan, y que se traslada directamente a los combustibles el incremento en pesos del barril, sin ningún tipo de subsidio cruzado, las gasolinas al público deberían aumentar en promedio 5,8% y el gasoil 9,8%.