¿Cuánto aporta cada departamento a la economía de Uruguay?

El último dato publicado en diciembre del año pasado respecto a la actividad económica del país arrojó que en los 12 meses (a septiembre del 2019) el Producto Interno Bruto (PIB) de Uruguay fue de US$ 56.712 millones. De ese total, el 49,1%, es decir US$ 27.845 millones (a valores del PIB actual) fueron aportados por Montevideo en el año 2018, el departamento que más contribuyó a la economía del país.

Los datos se desprenden del Observatorio Territorio Uruguay (OTU) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) que brinda información sobre el peso porcentual de cada departamento en la actividad económica nacional calculado a partir de valores a precios corrientes.



Hay un claro resultado que se desprende del documento de OPP y es que hay cuatro departamentos que se separan por amplia mayoría del resto: estos son Montevideo, Canelones, Maldonado y Colonia, los que más contribuyen al PIB uruguayo en 2018 y en los últimos 10 años.



La capital del país fue la que más dinero aportó, dado que contribuyó con el 49,1%, lo que significó casi la mitad del PIB. Con una distancia considerable le siguió en segundo lugar Canelones con un aporte del 10,5%, lo que a valores actuales del PIB representa alrededor de US$ 5.954 millones.

El tercer departamento con mayor contribución fue Maldonado, con un aporte del 5,7%, alrededor de US$ 3.232 millones y en el cuarto puesto se ubicó Colonia con una contribución del 4,9% del total, unos US$ 2.778 millones.



Las contribuciones de los restantes 15 departamentos oscilaron entre el 0,8% y el 3,1%. El departamento de Flores fue el de menor contribución al haber aportado el 0,8%, unos US$ 453 millones al PIB uruguayo y el de mayor contribución después del grupo de los cuatro más importantes fue San José que aportó alrededor de US$ 1.758 millones, un 3,1% del total.

La capital del país fue la que más dinero aportó al PIB. Foto: Nicolás Pereyra

El aporte del resto de los departamentos fue relativamente similar. Entre los de mayor contribución se destacaron Paysandú, Salto, Río Negro, Soriano, Rivera, Tacuarembó y Florida con un mínimo de aportes del 2% (Florida), unos US$ 1.134 millones y un máximo del 2,7% (US$ 1.531 millones) realizado por Paysandú y Salto.



Cerro Largo, Rocha, Lavalleja, Artigas, Durazno y Treinta y Tres fueron los seis departamentos después de Flores que menos contribuyeron al PIB nacional. En este grupo Cerro Largo y Rocha fueron los que más aportaron (1,9%), con una participación de unos US$ 1.077 millones, seguido por Lavalleja con el 1,6% (unos US$ 907 millones), Artigas y Durazno con un aporte del 1,5% (US$ 850 millones) y por último, Treinta y Tres con el 1,2% (unos US$ 680 millones).

Evolución de los datos Al analizar el peso porcentual de cada departamento en el PIB a lo largo de los últimos 10 años (2008-2018), los datos de OPP demuestran que los departamentos líderes han sido siempre los mismos: Montevideo, Canelones, Maldonado y Colonia.



En el caso de la capital del país, el año 2018 fue el de menor contribución al PIB uruguayo con el 49,1%, mientras que en otros años había llegado a aportar hasta el 51,1%.

Estructura productiva.

Para evaluar cuáles son las actividades en las cuales recae la economía del país, los datos de OPP (del año 2014) reflejan cómo es la estructura productiva de cada departamento y las agrupa en: primarias, secundarias y terciarias.



Las primarias son las relacionadas con la extracción y la recolección de los recursos, es decir la primera fase del producto, tales como la agricultura, ganadería, pesca, minería o la explotación forestal.

Agricultura. Foto: Reuters

Las secundarias son aquellas en las que los productos primarios son transformados y tienen mayor valor agregado y las terciarias que son aquellas que se encargan de distribuir los bienes producidos por las primarias y los servicios.



A nivel del total del país, el 7,9% de las actividades fueron primarias, mientras que el 27% secundarias y el 65,1% terciarias.



En el caso de Montevideo, el 77,7% de las actividades económicas del departamento fueron terciarias (el más alto del país), el 21,9% secundarias, mientras que solo el 0,4% fueron primarias (el más bajo del país), lo cual tiene sentido dado que este sector es el más relacionado al campo.



De forma contraria, el departamento con mayor peso porcentual de actividades primarias fue Florida con el 37,3%, seguido de Flores con el 32,6%.

Desarrollo humano.

Los datos presentados por OPP reflejan el mismo panorama que el Índice de Desarrollo Humano (del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) y es que “hay diferencias notorias” entre los departamentos del país, dado que Montevideo y Maldonado son los únicos que se encuentran por encima de la media, con valores de desarrollo humano al nivel de países europeos.