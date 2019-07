¿Cuánto se aporta a organismos internacionales?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un decreto del Ministerio de Relaciones Exteriores detalla los pagos que realizó el gobierno uruguayo a distintos organismos bilaterales y multilaterales que integra el país.



En total, las contribuciones del ejercicio 2019 a la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo (Ctmfm) -todos organismos compartidos con Argentina-, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) sumaron US$ 2,77 millones.

El decreto marca “la necesidad de cumplir con el pago de las contribuciones adeudadas por la República a los organismos internacionales de los cuales forma parte”.



A su vez, explica que se librará una orden de pago “por el equivalente en moneda nacional”, ya que los montos están expresados en dólares, euros y francos suizos.



En concreto, Uruguay pagó US$ 1.308.585 a la CARP -que regula y administra lo relativo al Río de la Plata y su frente marítimo, incluyendo la pesca, navegación, obras hidráulicas y contaminación-, así como medio millón de dólares a la CARU -cumple la misma función, pero respecto al Río Uruguay- y US$ 375.000 a la Ctmfm -se enfoca en promover estudios científicos para la preservación de los recursos vivos del frente marítimo binacional-.

Estos organismos compartidos con Argentina tienen como regla el aporte de la misma cantidad de fondos por parte de cada país.



A su vez, la Cancillería también ordenó pagar 295.534 francos suizos -equivalente a US$ 300.800- a la OIT, y dos aportes de US$ 37.658 y de 247.053 euros a la OIEA, que suman un total de US$ 289.158.



El primero de los organismos tiene representación tripartita (sindicatos, empresarios y gobiernos), cumplió recientemente 100 años de existencia y se encarga de vigilar las relaciones laborales en el mundo. La OIEA está vinculada a Naciones Unidas y promueve normas de seguridad nuclear y protección ambiental, así como el intercambio de información científico sobre este fenómeno entre sus miembros.